Különleges kiállításra készül a DEMKI és az "Együtt az Állatokért" Állatvédő Közhasznú Egyesület október 1-én fél 5-től. Az állatok világnapja alkalmából, a Simonffy utca 21. szám alatti Galéria 21-ben Jakkel Rudolf Kennelsorsok című fotókiállítása lesz látható.

Jakkel Rudolf fotókiállítása a menhelyi állatokat a bekerüléskor, majd az otthonra találás pillanataiban is megmutatja

Forrás: Facebook / DEMKI Ifjúsági Ház Debrecen

A megnyitó során köszöntőt mond Halász D. János, a DEMKI ügyvezetője, a kiállítást megnyitja Szendrei Viktória, az Együtt az Állatokért menhely vezetője. Az érdeklődők a Katedra Színházi Műhely előadását is élvezhetik majd.

– Nem a menhelyek, vagy a hazai állatmentés tragikus helyzetét mutatja be, hanem azokat a kis pozitívumokat, amelyek nekünk nagy győzelmek.

A menhelyi állatokról a bekerüléskor fotók készülnek, amik nagyban növelik az esélyüket az otthonra találásra. Most felkerestünk olyan gazdikat, akik az elmúlt időben örökbe fogadtak a képeken szereplő állatok közül, így az utóbbi hónapokban családi kedvenc, barát, társ válhatott belőlük. Megkértük őket, hogy üljenek most együtt a kamera elé, hogy megmutathassuk, micsoda változáson mennek keresztül az állatok, ezzel is oszlatva azokat a tévhiteket, miszerint menhelyről nem érdemes állatot befogadni – írták a szervezők.

A kiállítás október 30-ig tekinthető meg.