A Debreceni Karitatív Testület szerdán ülésezett a DMJV Család- és Gyermekjóléti Központjában, ahol megválasztották a szervezet új elnökét. Mint ismert, Törő András lelkipásztor júliusban mondott le a posztjáról, miután kinevezték a római Pápai Magyar Egyházi Intézet rektorának. A tanácskozás után Széles Diána alpolgármester és Bódor Edit, egyházi és határon túli kapcsolatokért felelős tanácsadó, a Debreceni Karitatív Testület új elnöke nyilatkozott a Haonnak.

A Debreceni Karitatív Testület ülésén bemutatkozott az új elnök

Forrás: Czinege Melinda

– A Karitatív Testület lassan 10 éves működését mindig az adott körülményekhez igazítottuk. Az elmúlt években sok mindent túléltünk, a Covid-járványtól kezdve a háborús helyzeten át a menekültellátásig. Nagy segítség, hogy a szervezet minden helyzetben bástyája a városnak. Törő András távozása egy olyan új elnököt szerettünk volna választani, aki méltán tudja képviselni a testület lelkiségét, az önkéntesek bevonását, és népszerűsíti a gondoskodást széles társadalmi körökben – fogalmazta meg Széles Diána.

Széles Diána a testület elvárt működési modelljéről beszélt

Forrás: Czinege Melinda

– Bódor Edit a debreceni kulturális élet közkedvelt és elismert alakja. Elnökségével egy nagy lehetőség áll előttünk, hogy a Karitatív Testület egy rangos szervezet legyen a kulturális élettel összefonódva, és létrejöjjön egy működőképes modell mind a 29 tagszervezettel – tette hozzá. Rámutatott, a tagszervezetek mind nagyon különböző tevékenységet folytatnak, de így tudják Debrecen minél több lakóját elérni, és a tőlük szerzett információval a város gondoskodáspolitikáját átalakítani.

A Karitatív Testület új elnöke Bódor Edit

Bódor Edit elmondta, óriási megtiszteltetés, hogy felkérték a tisztségre, és azonnal el is kezdett gondolkozni, mi lesz a feladata. Emlékeztetett, 10 éve aktívan részt vesz a testület életében, a jelen volt a megalakulást követő első lépéseknél, és a kezdetektől követte a munkájukat.

Bódor Edit egyházi és határon túli kapcsolatokért felelős tanácsadót választották a szervezet elnökének

Forrás: Czinege Melinda

– Elsőként a belső kohézióra szeretnék hangsúlyt fektetni, megerősíteni a tagszervezetek összekapcsolódását. Szeretném jobban megismerni őket, kiscsoportos foglalkozásokon a szakmaiságot szem előtt tartva fogunk találkozni, így ők is több kapaszkodót találhatnak egymáshoz – tájékoztatott. Arról is beszélt, már az adventi időszakra látványos megjelenéseket tervez a Karitatív Testület számára. – Ez nemcsak arról szól, hogy megmutassuk magunkat, hanem támogatókat, együtt gondolkodókat, önkénteseket toborozzunk. Mivel rendezvényszervező a szakmám, szeretném a szervezetet a város kulturális és társadalmi életébe is jobban bevonni, és nem csak azokon a pontokon jelen lenni, amit eddig megszoktak a debreceniek – osztotta meg elképzeléseit.