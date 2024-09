Folytatódik a Jerikó utcai lépcsőfelújítás, a részletekről Korbeák György önkormányzati képviselő tartott sajtótájékoztatót szerdán a helyszínen.

Szerdán elindult a Jerikó utcai lépcsőfelújítás

Forrás: debreceni önkormányzat

A debreceni önkormányzat közleménye szerint Korbeák György elmondta, hogy a korábbi évekhez hasonlóan az önkormányzat 2024-ben is folytatja a rossz állapotú közterületi lépcsők javítási, felújítási munkálatait. Ebben az évben öt helyszínen újítottak már fel lépcsőket bruttó 22,5 millió forint önkormányzati költségből.

A képviselő hozzátette, hogy a program folytatásaként az Újkert városrészben a mai napon kezdődnek a munkálatok a Jerikó utca 20. szám mellett. Itt két lépcsősor újul meg. A lépcsőfelújítás a lakókkal egyeztetve, az ő biztonságos és akadálymentes közlekedésük érdekében valósul meg. A beruházás során rámpákat is kialakítanak, megkönnyítve ezzel a babakocsival közlekedők mindennapjait.

A részletekről Korbeák György önkormányzati képviselő (b) számolt be

Két hét alatt végezhetnek a Jerikó utcai lépcsőfelújítással, ha az időjárás is úgy akarja

Korbeák György kiemelte, hogy a fejlesztés mintegy bruttó 5,1 millió forintba kerül, amely teljes egészében önkormányzati forrásból valósul meg.

A munkálatok várhatóan két hetet vesznek igénybe az időjárási viszonyokat is figyelembe véve.

Hozzátette, az önkormányzat lépcsőfelújítási munkálatokat az elmúlt öt évben 57 helyszínen, több mint 200 millió forint összegben valósított meg.

A fejlesztés sztés mintegy bruttó 5,1 millió forintba kerül

A képviselő a körzetét érintő fejlesztésekkel kapcsolatban elmondta, hogy az Újkertben a Jerikó utcán az elmúlt években az összes lépcsőt felújították, illetve a Cívis utca páratlan oldalán is megtörténtek már korábban ezek a fejlesztések. Emellett folyamatosak a járdafelújítási munkálatok is. A városrészt érintette több helyszínen is a nagyfelületű aszfaltozási program, ugyanis a Jerikó 18-20. szám közötti szakasz, a Menyhárt tér páros oldala, továbbá a Sétakert utca és Újkert utca is új aszfaltburkolatot kapott az elmúlt időszakban.