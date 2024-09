Az érdekképviseleteket eltüntető nagytőke, az énközpontúsággal mérgező globális kapitalizmus sokkal nagyobb szerepet játszik a migrációs hullámokban, a társadalmak széthullásában, mint általában hisszük; a következő tíz év katasztrófák sorával fenyeget, az ezekhez vezető folyamatok már javában zajlanak – figyelmeztet Jászberényi Sándor. Az író, költő, haditudósító szeptember 11-én telt ház előtt beszélgetett a debreceni Déri Múzeumban – írja a Cívishír. Realista prózájáról azt mondta: az élet értelmetlenségét szeretné megjavítani.

Jászberényi Sándor író, költő, haditudósító szeptember 11-én volt a Déri Múzeum vendége

Forrás: Cívishír

Jászberényi augusztusban a meggyilkolt Hezbollah-vezér libanoni temetéséről, júliusban a csádi elnök beiktatásáról tudósított, előtte a közép-afrikai ország szudáni határáról, az egyik menekülttáborból jelentkezett.

Idén riportozott a boszniai migráns-útvonalon, korábbi ukrajnai beszámolói milliós olvasottságnál járhatnak.

2013-as novelláskötete, Az ördög egy fekete kutya és más történetek, majd A lélek legszebb éjszakája megrendítő és felemelő észak-afrikai, közel-keleti élményeinek szubsztanciája, nem mellékesen hazai és nemzetközi siker.

A 2020-as Varjúkirály másfajta küzdelmekről szól, míg a tavalyi Mindenki másképp gyászol visszatérés a frontra. 43 éves, az év jelentős részében Kairóban, Egyiptom fővárosában él.

Jászberényi Sándor: soha ennyire nem éreztem azt, hogy én ehhez a néphez tartozom

Az irodalom Budapesten kívül van – és az olvasóim is. Korábban el kellett volna jönni, mert vidéken találtam meg azokat, akiket én érdeklek és akik engem érdekelnek. Olyan élményekkel, felém megnyilatkozó jóindulattal, figyelemmel vagyok tele... óriási energia!

– kezdi váratlanul. Tizenöt napja van úton, az autójában él. Ő, akit „mire elkezdett programszerűen írni, mire lettek olvasói, már nem érdekelt a cirkusz, a háta közepére sem hiányzott a szereplés", ezért nem is járt szépirodalmi beszélgetésekre az elmúlt tíz évben. Mígnem egy beszólásra, hübriszből, a nyáron azzal a felhívással élt a közösségi oldalán, hogy szeptemberben – kérdés nélkül – bárhová elmegy, ahová hívják. Így került most Debrecenbe. Egyébként két nap alatt betelt a naptár. Nyíregyházán kezdett, rögtön le is robbant az országjárásra vett „rossz kocsi, amit össze is tört".