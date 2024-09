Ki így, ki úgy érkezett meg az iskolába

Egy pallagi családot megállítottunk a bejáratnál, az édesanya elsős kisfiával sietett be az udvarra, de az édesapa, Márton elmondta a Haonnak, hogy lánya – aki most ment ötödikbe – várta a sulikezdést, viszont kisfia, aki most kezdte az elsőt, nem igazán. A gyerekeket autóval hozzák iskolába, mivel egyébként is jönnének be a városba a munkájuk miatt, így úgy vannak vele, jobb a gyerekeket is biztonságban tudni. Miközben sétáltunk a sorok közt, láttuk, a szervizutak tele vannak autókkal, többen ott parkoltak le autóikkal. A távolból láttuk, egy apuka a kisfiát viszi éppen tanévnyitóra, miközben sétáltak, megállította gyerekét, megigazította az inge gallérját, megsimogatta az arcát és amikor melléjük értünk, akkor hallottuk, azt mondta fiának:

Ügyes leszel, te leszel a legügyesebb!

– szólt hozzá.

Mariann kislánya, Anna arcára még az iskola előtt adott egy puszit

Forrás: Czinege Melinda

Anna és édesanyja, Mariann az iskola közelében laknak, így úgy voltak vele, sétálnak egyet reggel, egyébként is nagy náluk az izgalom, ugyanis Anna most megy negyedikbe, és iskolaváltás történt náluk, szóval neki nemcsak az új tantárgyakkal, feladatokkal kell megbarátkoznia, hanem az új osztálytársakkal is.

Kicsit izgulok, kíváncsi leszek, hogyan fognak köszönteni az osztálytársak, de bízom benne, mindenkivel jól kijövök majd és lesznek itt is barátaim. Nem mondom, hogy vártam a sulit, jó lett volna még 1-2 pihenő, de már azon sokat gondolkodtam az utóbbi időben, milyen új arcokkal fogok találkozni, milyenek az itteni tanárok

– fogalmazott Anna, aki azért ácsorgott még az intézmény előtt, mert a nyári szünetben megismerkedett egy kislánnyal, akivel mint utólag kiderült, osztálytársak lesznek. És megbeszélték néhány napja, együtt fognak besétálni az iskola kapuján.

Nem igazán várták a sulit a gyerekek

Szilvi és kisfia, Zsombi autóval érkeztek meg, szerencsések mondhatják magukat, mert le tudtak parkolni pont az iskola előtt. Nagy nap ez Zsombi számára, ugyanis ő most kezdi az első osztályt. Sámsonkertből járnak be, nővére is a Böszörményi úti iskolában tanul, ő most kezdi a hetedik osztályt. Ő is édesanyjával érkezett a sulihoz, de úgy gondolta, egyedül is tud már tájékozódni (nagylány már).