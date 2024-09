A debreceni Ibolya Utcai Általános Iskola udvarán új játszóteret vehettek birtokba a tanulók. Az ünnepélyes átadót a 2024/2025-ös tanév első napján, szeptember 2-án tartották, az eseményen Papp László, Debrecen polgármestere, Türk László, a Debreceni Tankerületi Központ igazgatója és Gyurkóné Mezei Katalin Zsófia, az Ibolya Utcai Általános Iskola igazgatója köszöntötte a gyerekeket.

Papp László tavasszal egyeztetett az Ibolya Utcai Általános Iskola munkatársaival az udvarról

Forrás: Czinege Melinda

Papp László polgármester azt hangsúlyozta, az iskola nemcsak a tanulásról szól, hanem a közösségről és a játékról is. – Amikor tavasszal az intézményben jártam, az igazgató és a kollégái megmutatták az udvarnak ezt az árnyas részét. Valamennyien egyetértettünk abban, hogy hiányzik innen valami, ezért arra gondoltunk, megörvendeztetünk benneteket a tanév kezdetén egy egész évben használható játszótérrel – fogalmazta meg.

Az Ibolya Utcai Általános Iskola tanulmányi eredménye kiemelkedő

– A fenntartó és a polgármester közösen gondolkozik az iskolák ügyéről, ennek az eredményét látjuk ma. Az új játszóelemeket a város vezetősége biztosította, míg a tankerület az udvar rendezésével és pihenőpadok kihelyezésével járult hozzá a fejlesztéshez. Emellett az épületen belül egy új szobát is kialakítottunk, amelyet az iskolapszichológusi munkára rendeztünk be – tájékoztatott Türk László tankerületi igazgató. Emlékeztetett, a 2023/2024-es tanév végén az Ibolya Utcai Általános Iskola tanulói 171 kitűnő bizonyítványt vehettek át, tanulmányi átlaguk 4,74 volt, amely a Debreceni Tankerületi Központ általános iskolái közül a legmagasabbnak számított. – Ha az egész tankerületet figyelembe vesszük a középfokú oktatási intézményekkel, akkor is csak egy századdal előzte meg az első, a Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium a 4,75-ös átlagával. A jó tanulmányi eredményekhez azonban szükség van jó infrastruktúrára is, ennek a kialakításában volt partner a város vezetősége – mondta Türk László.

Türk László szerint a jó tanulmányi eredményhez jó infrastruktúra szükséges

Forrás: Czinege Melinda

Gyurkóné Mezei Katalin Zsófia iskolaigazgató köszönetet mondott Debrecen önkormányzatának és a Debreceni Tankerületi Központnak a fejlesztésért, és játékos feladatokkal átadta a gyerekeknek az új játszóteret, amelyen játékvár, mászópiramis, homokozó és kerti asztalok is helyet kaptak.