A közelmúltban több olyan poszttal és kommenttel is találkoztunk a Debrecenben Hallottam Facebook-csoportban, melyben a szerző felháborodott az utcájában nagyra nőtt szemétdomb miatt. Erre többek között a Fényes udvarban is volt példa, de a Libakertben és a Mikepércsi úton is panaszkodtak hasonló eset miatt. Utánajártunk az AKSD Kft.-nél, hogy miért van ennyi felhalmozódó hulladék Debrecen egyes területein.

Időnként összegyűlik a hulladék Debrecen több lakóövezetében is

Forrás: Illusztráció / Napló-archív

Több mint 80 helyen gyűjthető szelektíven a hulladék Debrecenben, mégis feltornyosul mellettük 40 tonna szemét

Jelenleg Debrecenben 82 darab szelektív gyűjtőszigetet üzemeltetünk, melyek helyszíneit a polgármesteri hivatal illetékeseivel egyeztetve határoztuk meg. A jelenlegi szigetszám kevesebb, mint fele a 10 évvel ezelőtti darabszámnak, melyet egyrészt a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés előtérbe helyezése, másrészt pedig a szigetek mellé jogellenesen elhelyezett szemét magas mennyisége indokol

– tájékoztat válaszában az AKSD.

Arról is beszámolnak, hogy Debrecenben havonta átlagosan 40 tonna(!) szemetet gyűjtenek össze az AKSD kollégái a szigetek környezetéből. Hétvégén nincs munkavégzés a társaságnál, így a hétfők különösen terhelt napoknak számítanak a szakemberek számára.

– Az említett szigetek különböző tartályait hetente többször ürítjük, az ürítést végző munkatársaink pedig szigetenként feljegyzik azok állapotát, mely alapján a logisztikusaink takarítást szerveznek, amennyiben szükséges. Gyakran előfordul, hogy a különösen szennyezett szigetek környezetei csupán fél óráig maradnak tiszták – mutatnak rá.

Ami viszont jó hír lehet a bosszankodó lakosoknak, hogy az AKSD egyeztetett a polgármesteri hivatal Zöldterületi Osztályával, és

várhatóan 10 darab sziget felszámolását végzik majd el a napokban.

Mint írják, a fentiek közül 4 helyszínen LHSO (sütőolaj) gyűjtőtartály is található, melyek az önkormányzattal és a (begyűjtést végző) Biotrans Kft.-vel egyeztetve át lesznek helyezve. Felhívják a figyelmet, hogy további gyűjtőszigetek felszámolására kizárólag abban az esetben kerül sor, ha a szigetek melletti szennyezettség mértéke indokolttá teszi azt.