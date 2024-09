Minden évszaknak megvan a maga szépsége, nincs ez másképp az ősz esetében sem. Bár a forró nyár után valódi sokként érhet bennünket az első, igazán hűvös őszi hétvége, a természetben ilyenkor olyan páratlan folyamatok zajlanak, amelyek évről évre magával ragadják emberek millióit. Ha már természet és Hajdú-Bihar, kár lenne elmenni a mellett, ami minden évben a Hortobágyon zajlik ebben az időszakban.

Őszi programok a Hortobágyon: a darvak vonulását tavaly is ezrek kísérték figyelemmel

Október 26-án visszatér a Szent Dömötör-napi behajtási ünnep Hortobágy központjába, ahol újra kíváncsi embertömeg töltheti meg a felújított főteret, hiszen darufesztivál és kézműves vásárral is készülnek majd a szervezők, a részletekről már a puszta ünnepének Facebook-eseményénél is olvashatunk. Mint írják, az érdeklődők testközelből találkozhatnak a pásztorok állataival - magyar racka juhokkal, nóniusz lovakkal, négyökrös bivalyfogattal, hatökrös magyar szürke szarvasmarha fogattal is, akik juhászaik, csikósaik és gulyásaik társaságában elvonulnak az érdeklődők előtt.

A behajtás mellett a daruvonulás is a hortobágyi puszta érdekes őszi látványossága; október elejétől november közepéig több tízezer egyed fordul meg a térségben.