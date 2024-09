Lepcsánka és káposzta egy kis humorral fűszerezve. Akár így is lehetne jellemezni a Hadházi Káposztás Napok vasárnapját, melyre ellátogatott Gáspár Győzike és felesége, Bea asszony is, akik Kovács Lázár séffel kiegészülve kóstolták végig az ínycsiklandó fogásokat. Ráadásul, a híres házaspár még élménybeszámolót is tartott a Haonnak.

140. születésnap? Elég szürreális ilyet elképzelni, a DKV Zrt. viszont büszkén elmondhatja magáról, hogy kerek évfordulóhoz érkezett. A jeles alkalmat ingyenes nyílt nappal koronázta meg a DKV, amelyre még a zord idő ellenére is rengetegen látogattak el.

Végleg bezár a debreceni Kis Padlizsán, a Bajcsy-Zsilinszky utcai vegán bisztró október 5-én fogad utoljára vendégeket a pénteki Facebook-posztjuk szerint. Azt írták, az elmúlt 7 és fél év csodás időszak volt, az utóbbi 3 év viszont rengeteg kihívást hozott, a mostani döntést hosszú mérlegelés után hozták meg.

Az egyik Facebook-csoportban figyeltünk fel a különleges vendéglátóipari egységre. Valaki közzétett egy képet a Nagyrábén található Nyegó Caféról, és mi alig hittünk a szemünknek: ez most tényleg egy kávézó busszal az oldalában? A kávé világnapja alkalmából kiemelten felszólítva éreztük magunkat, hogy meglátogassuk a helyet, ahol Nyerges Imre tulajdonos pénteken fogadott minket.

Tanárok, szülők és diákok is beszálltak az akcióba, ami igencsak eredményes volt. Micskó Benjámin édesanyjának egykori iskolája, a nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium több mint 3 millió forintot adományozott a családnak.

Első alkalommal, hagyományteremtő szándékkal Alumni Fesztivált rendeztek a Debreceni Egyetemen. Szeptember 28-án, szombaton színes programok várták az egyetem és a jogelőd intézmények egykori hallgatóit és dolgozóit a Főépületben és a különböző karok campusain.

Nagyon hangulatos környezetben csörögtek a bográcsok láncai a Debrecen-táblától alig néhány kilométerre. Józsán ugyanis hatalmas nyúlfőző versenyt rendeztek Csak Nyúl fesztivál néven. Találkoztunk olyan versenyzővel, aki kitartott a klasszikusok mellett, és olyannal is, aki egy átmulatott este után vágott bele a főzésbe.