Immár negyedik alkalommal startol el a Debreceni Szakképzési Centrum őszi nagy rendezvénye. A Hello Szakma! – Út a jövőbe pályaválasztási kiállítás két alkalommal, október 7-én, hétfőn, és október 8-án, kedden is várja a látogatókat, ráadásul olimpiai és világbajnok sportolók is tiszteletüket teszik majd. A szervezők további részleteket is megosztottak a Nagyerdei Stadion sajtótermében hétfő délután.

A Hello Szakma! rendezvényről hétfőn számoltak be

Forrás: Molnár Péter

Hello Szakma! Debrecenben: több mint 90 kiállító segít elbarangolni a szakképzés világában

– Ez a kezdeményezés, ami elindult négy évvel ezelőtt, az példaértékű országosan is. Debrecen erejét mindig is az mutatta, hogy képesek vagyunk összefogni a jó ügyekért, és mindig támaszkodunk a helyben lévő tudásra. Innovatív város vagyunk, mert a Hello Szakma! debreceni ötlet alapján indult el, és más vármegyék szakképzési centrumai is innen vették át a kezdeményezést – jelentette ki Balázs Ákos alpolgármester.

Balázs Ákos alpolgármester példaértékűnek nevezte a rendezvényt

Forrás: Molnár Péter

Mint részletezte, több mint 90 kiállító és együttműködő partner vesz majd rész az eseményen, melyet a Nagyerdei Standionban fognak megrendezni. Úgy fogalmazott, hogy a rendezvény célja olyan jövőképet biztosítani a régióban él fiatalok számára, melyek segítségével karriert tudnak építeni.

Bara Tamás, a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálatának alezredese arról beszélt, hogy

a rendészet látványos, statikus és dinamikus bemutatókkal készül, illetve egy olyan sztárvendéget hívtak meg, aki idén nyáron olimpiai bajnoki címet szerzett öttusában: Gulyás Michelle is részt vesz majd az eseményen.

Michelle egy pódiumbeszélgetésben fog mesélni majd a sport és rendészet világáról, illetve hogy miért választotta hivatásául a rendőri pályát. A második napon a jelenleg 10 hónapos rendőrtanulóktól (akik bemutatót fognak tartani) tudnak majd kérdezni a diákok és pedagógusok.

Bara Tamás, a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálatának alezredese

Forrás: Molnár Péter

Miklóssy Ferenc, a Hajdú-Bihar Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke szintén beszélt a Hello Szakma! céljáról:

Ez elsősorban a fiatalságnak szól, hogy megismertessük a versenyképes szakmákat, illetve a vállalkozókat, akikkel kapcsolatot tudnak majd kialakítani. A magyar humántőke-képzés nagy kihívás előtt áll. Szeretnénk a nemzeti vállalkozásokat minél jobban versenyképessé tenni, hogy olyan képzett szakemberek legyenek minden szinten, akik nemzetközi szinten is versenyképes termékeket tudnak piacra dobni

– hangsúlyozta, és ezzel együtt úgy véli, a felnőttképzést sem szabad elfelejteni.