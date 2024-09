Úgy tűnik, bár nyilvánosságot csak csütörtök este kapott az, hogy egy barna medve tűnt fel Hajdú-Biharban, egy gazda egy hetekkel ezelőtti – vélhetően – medvetámadásról számolt be portálunknak. Péntek reggel Filemon Mihállyal, Nyírmártonfalva polgármesterével jártuk körbe azokat a helyszíneket, ahol a jelzések szerint látták a medvét. Megtudtuk, péntek reggel egy favágó brigád Hármashegyalján látta a medvét, csütörtök este Nyírmártonfalva és Vámospércs között volt az út szélén, de egy traktoros is látta már a falu külső területén. Sőt, mint kiderült, pár héttel ezelőtt Halápon kisebb tanyákra is megpróbált bejutni a medve. Felkerestünk egy tanyát, ahol több jószág is medvetámadás áldozatául eshetett.

Ebben az ólban történt a medvetámadás

Forrás: Czinege Melinda

Medvetámadás egy hajdú-bihari tanyán?

Molnár István tanyájára igen kacskaringós út vezetett az erdőn keresztül, a Hármashegyalján elhelyezkedő portán épp elcsíptük a gazdát. Bár tábla figyelmeztetett, hogy a kutyák harapnak, gazdájuk jelenlétében a megmaradt három házőrző viszonylag békésen fogadott minket. Molnár István a juhok óljához vezetett minket, ahol az alábbiakról számolt be:

3 és fél hete történt, a medve a lónál bontotta falat és a birkáknál, a kétszárnyas ajtót pedig teljesen leszakította. Három birka elpusztult a támadás következtében, két birkát még kezelek, az egyik kutya pedig olyan súlyosan megsérült, hogy hiába vittem állatorvoshoz, ő sem tudott rajta segíteni, az eb két nappal később elpusztult

– összegezte.

A hiányzó faldarabokat egyelőre deszkák fedik, István megmutatta a karmok nyomát az egyik faajtón, az elforgácsolódott anyagon látni lehet a viszonylag friss sérüléseket.

A sérülések jól láthatók az ajtón

Forrás: Czinege Melinda

Jelenleg ideiglenes támasztékkal pótolja a letépett ajtót, a sérült jószágok sebei pedig még elevenek, ezeket is közelebbről szemügyre vehettük, ezt a cikk végén található videóban is láthatják.