Biztonsági őrök, erős rendőrök és tűzoltók

A biztonsággal idén sem lehetett gond az örömnapon, a Hajdú-Guard Kft. nagy erőkkel települt ki a rendezvényre. Mint az Pánisz László elmondta, nekik ez egy céges bulival is felér, hiszen nagyon nehéz a vagyonvédelemben egy hétvégére elszabadulni, s bár ők biztosítják ezt a rendezvényt, azért aki szolgálatban van, annak is jut az ételből. Három bográcsban főztek, 40 főre terveztek, de mindig jönnek barátok, ismerősök – ezt 15-év tapasztalata mondatta vele, körülbelül ennyiszer vettek már részt az örömnapon. Idén alágyújtottak egy birkapörköltnek, mellette babgulyás rotyogott (marhalábszárból füstölt csülökkel), egy kisebb bográcsban pedig a slambucot forgatták.

Pánisz Lászlóék 40 személyre terveztek főzni

Forrás: Tóth Imre

Csak néhány lépést kellett arrébb mennünk, s már Széles Annamária főztjét vettük kicsit közelebbről szemügyre. Ő az erős rendőrökkel érkezett, a párjával vállalták, hogy 60-70 főre főznek idén slambucot, őzpörköltet és angus marha lábszárból gulyáslevest. Igazán rutinos csapatról van szó, Annamária minden egyes örömnapon itt volt eddig.

Széles Annamária (középen) eddig minden örömnapon ott volt

Forrás: Tóth Imre

S mivel egész délelőtt a füstben tartósítottuk magunkat, a tűzoltókhoz is beköszöntünk. Nagy erőkkel vonultak ki, 8 bográcsban főztek, náluk a birkapörkölt és a slambuc mellett 250 töltöttkáposzta is készült. Elek Zsolt megosztotta, évek óta képviseltetik magukat a hajdúszoboszlói örömnapon, ahol mindenki egyenlő és az összetartás is megmutatkozik.