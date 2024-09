A hétvége kulturális csemegéi

Igazi kulturális csemegéket is kínál a szombat. Hajdúszoboszlón a „SzépFeszt-Kulcs a kultúrához” elnevezésű az irodalom, a színház és a komolyzene szerelmeseinek szóló fesztivál. A Bocskai Múzeumban a helyi művészeti csoportok mellett vendégelőadások is lesznek abból az alkalomból, hogy e napon adják át a Szoboszlói Irodalom Házát 15 órakor. A művészi értelmű szépségen túl a névválasztás a város leghíresebb írójára, Szép Ernőre is utal. Az ő művészi világába vezet el a fesztivál több programja is. Ezt tárlatvezetések, műsor színielőadás követi. A fesztivál rendezvényjeggyel látogatható, mellyel a programok mellett több kiállítás is megtekinthető.

„Felnőtté válását”, azaz 18. születésnapját ünnepli a MODEM Modern és Kortárs Művészeti Központ szeptember 26. és 28. között. A kiemelt eseménysorozaton 6 helyszínen elérhető változatos programok, 6 órányi koncertélmény, művészeti tárlat, valamint 7 produkció várja az érdeklődőket. (A program belépőjegyes.)

A debreceni Déri Múzeumba az ókori történelem szerelmeseit várják: 10.30-tól 17.15 óráig A nap útján az istenekhez címmel tematikus napot rendeznek Egyiptomról előadásokkal, filmvetítésekkel, tárlatvezetésekkel. (A program belépőjegyes.)