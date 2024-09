:o 4 órája

Irdatlan mennyiségű hab árasztotta el a debreceni autópályát – de vajon mi történhetett?

Több településen is észlelték a furcsa jelenséget. Sokan „habos esőt” láttak, például Debrecen közelében az M35-ösön is, ahol ellepte az utat a fehér színű folyadék. De miért is történhet meg ilyen?

Balogh Efraim

Beköszöntött az ősz szeptember 10-én, kedden, de egy Debrecenben Hallottam-poszt hirtelen a telet is megidézte… A reggeli órákban látott napvilágot egy bejegyzés, idézzük: – M35, habzik az autópálya! – írja a szerző. Az anyósülésből készített fotón igen szokatlan időjárási jelenség tűnik fel az úttesten, és ez nem havas eső vagy olvadó hó. Úgy tapasztaltuk, csak találgatnak a kommentelők, illetve vagy megijednek a látottaktól, vagy elviccelik – mindenesetre sok érdekes elmélet született (erről majd később). A Haon azért megkereste a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-t (MKIF), hogy eloszlassuk az esetleges tévhiteket a „habos esőről”. Válaszolt az MKIF, miért volt olyan az autópálya, mintha habos eső esett volna

Forrás: Facebook / Debrecenben Hallottam Szeptember elején is tartogat meglepetéseket az időjárás Debrecenben – mi a „habos eső” oka? A friss aszfaltozások után az aszfaltkeverék bizonyos elemei egy ideig még nem szívódnak fel teljesen. Ilyenkor erősebb eső esetén nem ritka, hogy ez az anyag a csapadékkal keveredve olyan eleggyé válik, amely az azon áthajtó járművek kerekei által felkeveredve elkezdhet habosodni. Az általunk használt adalékanyagok minden előírásnak megfelelnek, és a hatályos előírások alapján használjuk fel ezeket – osztotta meg velünk az MKIF. – De ilyen jelenség akkor is előfordulhat, ha az adott szakaszon olyan, nem hozzánk tartozó teherautó hajt át, amelyet korábban valamilyen mosó- vagy tisztítószerrel takarítottak – tették hozzá. Mindenesetre nem Debrecen az egyetlen település, melynek közelében „habfürdőben” úszott az út: az Extrém időjárás – Észlelések Facebook-csoportban is feltették a kérdést, hogy vajon mi okozhatja a furcsa jelenséget – ott a Pilis közepén futó Bükkös-patak habzásáról írtak. Aztán persze, hogy ilyenkor ez milyen képzeteket vált ki az emberekből már más kérdés, mert (csak a debreceni posztnál maradva) a „laposföldezéstől” kezdve a chemtrailen át a pápaválasztásig mindenfélét szóba hoztak a kommentelők lehetséges okként. Mindenesetre a nyár többek között az eső várásától, a nagy viharoktól és a látványos villámoktól volt izgalmas, és úgy látszik, alig köszöntött be az ősz, újból van miről beszélni az időjárást illetően.

