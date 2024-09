Ahhoz, hogy megértsük, hogyan alakulhatott ki ez a szörnyű helyzet, tudnunk kell, milyen életmódot folytatnak a fecskék. Ezek a madarak rovarevők, mindig ott élnek, ahol kellemes, meleg az időjárás, ugyanis csak ott találnak maguknak élelmet. Minden vándormadárnak, köztük a fecskének is el kell hagynia a költőhelyét, amikor elkezd rosszabbodni az időjárás, és itt nem a hidegre gondolok, hanem a nyár végére, enyhe ősz kezdetére. A madarak nagyon okosak, és időben el is indulnak, de most sajnos szinte egyik napról a másikra hűlt le az idő, és nem 1-2 napra, hanem huzamosabb időre, nemcsak Magyarországon, hanem a környező országokban is