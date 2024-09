Mintegy 1200 négyzetméteren újul meg Esztár főtere, a projekt keretében térkőburkolatot alakítanak ki, szökőkutat és térvilágítást telepítenek, valamint egy kertépítészeti munkákat is elvégez a kivitelező – derül ki a Közbeszerzési Értesítő szeptember 24-i számából. A részletes leírásban olvasható, hogy 14 fát, 299 cserjét és 338 talajtakarót ültetnek, 7 köbméter mulcsot borítanak le, 213 négyzetméteren füvesítenek a területen. Új utcabútorokat is kihelyeznek a főtérre: 14 pad, 2 asztal, 5 hulladékgyűjtő, 1 nagy kapacitású, köztéri hamutartó, valamint 4 horganyzott acéloszloppal, porszórt acél kosártest köztéri hamutartó is helyet kap majd a területen. Sőt, kerékpártárolókat is telepítenek; fém, utcai, 3 állásos porfestett, dübeles rögzítéssel rendelkező kerékpártárolóból négyet, valamint egy 34 férőhelyes fedett tárolót. A térkő burkolat kialakítása mellett autómata öntözőhálózatot is telepítenek.

Egy 8 fúvókás, burkolati szintbe süllyesztett szökőkutat is építenek Esztáron

Forrás: Illusztráció / Napló-archív

Rá sem ismerünk majd az esztári főtérre

Egy ivókutat és egy 8 fúvókás, burkolati szintbe süllyesztett szökőkutat is építenek Esztáron. A 6x1 méteres, 0,5 méter mély szökőkúthoz természetesen egy vízgépészeti akna is tartozik majd.

A fentiek mellett vállalkozó feladatát képezi különösen, de nem kizárólagosan 1 darab okospad, információs oszlop, szabadtéri sakkjáték kialakítása, szobor telepítése a tárolást követően, valamint a kandeláberek, világítótestek létesítése.

Mindezt ÁFA nélkül 47 millió 898 ezer 175 forintért végezheti el egy debreceni székhelyű cég, bár a felhívásra összesen 5 ajánlat érkezett. A nyertessel 2024. szeptember 19-én az önkormányzat aláírta a szerződést. Egy alvállalkozó is részt vesz a projektben, aki 1 millió 915 ezer 927 forintért szökőkút építésének és térkőburkolat kialakításának irányítását végzi majd. A munkálatokkal 3 hónap alatt kell végeznie a kivitelezőnek.