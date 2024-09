Mindkét díj kiemelt presztízsű. A PhD-hallgatók komoly minőségű munkával pályáztak és már bizonyítottak az olyan tudományos színtéren, mint a Pro Scientia, a TDK és adott esetben nemzetközi konferenciákon. A Publikációs Díjnál is nívós szakmai hátterű pályázatok érkeztek, a kari rangsorokat követően a Tudományos és Társadalmi Tanácsadó Testület szakértői tettek javaslatot a legkiválóbb pályamunkákra, majd ezek közül kerültek ki a győztesek. A díjazás arra hivatott, hogy az egyetem jövője érdekében segítsük a fiatal generáció és a jelen kutatóinak tudományos törekvését. A mostani tanévben is mesterkurzusok indításával szeretnénk támogatni a PhD-hallgatókat, a Journal Clubban pedig a Publikációs Díjak nyertesei mutatkozhatnak majd be