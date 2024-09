Az Együtt az Állatokért élete nem csak játék és mese

Érdeklődésünkre Sebestyén Dóra Flóra arra is kitért, hogyan kezeli, hogy naponta szívszorító esetekhez megy ki. – Kiírom magamból a történéseket, ezért kezdtem el egy Instagram-oldalt is. Leginkább az idősebb kutyusok és a kölykök érintenek meg. Volt, hogy egy kölyökkutyát elütöttek, és a mínusz 10 Celsius-fokban órákig ott feküdt az út szélén. Száguldottam vele vissza a rendelőbe, borzasztó volt hallani az agonizálását – avatott be.