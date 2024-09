Az a bizonyos háromkerekű

Forrás: Czinege Melinda

Újra szól az ötkerekű – kifogott rajtunk az egyedi bicikli

Fogadjunk, hogy nem ültek még ötkerekű biciklin, de talán még nem is hallottak róla… Míg végiggondolják, hogy így van-e, addig röviden elmesélem Tibor Colnago for Ferrari nevezetű bringájának a történetét. Ez a kerékpár igen ritka, Tibor szerint 6-7 éve 1100 dollár volt az ára. Amikor kihozta a lépcsőházból, csak annyit mondott, hogy ha ez a bicikli beszélni tudna… Minden bizonnyal temérdek kilométert pakolt ebbe is, viszont úgy volt vele, ha fia az iskolában ötössel vizsgázik, nekiadja emlékbe – így is történt. Közben beljebb haladva láttuk, mennyi minden, nemcsak bicikli, hanem Tibor által használt kerékpár alkatrész (pl. tartalék futómű, pótkerék) van a másik helyiségben.

Na, ugye, hogy nem hallottak még ötkerekűről? Ugyan ez gyári, mégis különleges darab, Tibor pedig ideadta egy körre, hogy kipróbáljam. Azt mondják, ha az ember már egyszer megtanult biciklizni, akkor soha nem fogja elfelejteni. Hát, bevallom, nekem újra kellett tanulni, mert az első néhány tekerés után kis híján repülni is megtanultam. Az első négy, kisebb kerék miatt ugyanis nem egyszerű kormányozni, sokkal inkább testsúly-áthelyezéssel lehet irányítani.

Ennek a bringának a vázát is nagyon nehéz volt beszerezni, meg kellett érte mozgatni pár embert, végül Németországban találtunk egy ilyet. Ezzel a típusú vázzal a 2000-es évek elején világbajnoki címet nyertek

– mutatott rá a robusztus moutain bike-ra. Ezzel gyakran járt többek között a hegyekben a közeli, hadházi erdőben is.

Tóth Tibor egyedi készítésű, ötkerekű biciklije társaságában

Kedvence mégis az általa csak „Trek”-nek hívott fehér, versenybicikli, amivel úgy tartja, talán még a Tour de France-on is el lehetne indulni. 2008-ban vette a vázat, a többi alkatrészt pedig egyenként válogatta ki, majd rakta össze saját magának.