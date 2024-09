Idén ünnepli 140 éves jubileumát Debrecen közlekedési vállalata. A DKV-menetrendet böngészve talán kevesen gondolkodnak el azon, milyen volt több évtizede a cívisváros tömegközlekedése. A társaság gazdag múltjáról, a régi debreceni villamosvonalakról és az eltelt évtizedek érdekességeiről is kérdeztük podcast-műsorunkban Gara Kálmánt, a DKV Zrt. gyűjteménykezelőjét, aki több mint 50 éve dolgozik a vállalatnál, s a nevéhez fűződik a DKV Történeti Emlékszoba létrehozása is. A hétvégén pedig a nagyközönség számára is felelevenedik a DKV története.

A DKV történetéről beszélgettünk Gara Kálmán gyűjteménykezelővel

Forrás: Kiss Annamarie

– 1884. október 2-án indult el a gőzvontatású utasszállítás – személyszállítás tekintetében – Európában elsőként Debrecenben, hiszen az előtt Miskolcon, illetve Nagyváradon már volt olyan gőzvontatás, amelyek keretében tehervonatokat vontattak – kezdte a történeti visszatekintést Gara Kálmán. Az eredeti gőzvontatás a debreceni nagyállomás és a nagyerdei fürdő között történt, amelyet 1983-ban kétvágányúsítottak. 1886-ban egy Balla Mihály nevű vállalkozó kért engedélyt a Hatvan utcai lóvasút bevezetésére, amit meg is építtetett, viszont ezt később, 1889-ben a debreceni vasút megvásárolta.

Amikor már leültek a villamosításról tárgyalni, akkor már ezek a pályaszakaszok a debreceni helyi vasúté voltak. Az önkormányzat kikötötte, hogy a Csapó utcán építeni kell egy vonalat, egészen a huszárlaktanyáig, ami a mostani Kassai úti Campus területe

– tette hozzá.

Majd' másfél évszázad történetét mesélik a DKV emlékszobájának relikviái

Forrás: Kiss Annamarie

A debreceni villamosközlekedés 30 darab villamossal és 10 pót-kocsival indult, s egészen az 1940-es évek elejéig így működtették.

A DKV történetének fordulópontja volt a második világháború

A 20. század első felében egyre népszerűbbé vált Debrecenben a villamosközlekedés, nem volt akkor még elterjedt a személyautó, jellemzően gyalog, biciklivel vagy lovaskocsival jártak az emberek, így a leggyorsabban az tudott haladni, aki villamossal közlekedett.

– 1941-ben kapott a debreceni vállalat három autóbuszt Nagyváradról. Ezekre Debrecenben sínre való vaskerekeket, s mint sínautóbuszt használták, de a debreceni bombázások idején mind elpusztult – mesélte a DKV gyűjteménykezelője. Érdekességként megjegyezte, 1943-ban alkalmaztak először női kalauzt a villamosokon.