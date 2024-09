A DKV Zrt. idén ünnepli fennállásának 140. évfordulóját. A jeles alkalomból kiállítást szervezett a Fórum Debrecennel és a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitánysággal közösen, melynek célja felhívni a figyelmet a közlekedésbiztonság fontosságára. Az DKV kiállításának megnyitóját péntek délelőtt tartották meg a bevásárlóközpont -1. szintjén. Többek között jegy- és nyakkendőgyűjteményt is láthatnak az érdeklődők, valamint megnézhetik, hogyan működik a villamosszimulátor.

Megnyílt a DKV kiállítása a FÓRUM Debrecen -1. szintjén.

Forrás: Kiss Annamarie

Két hétig látogatható a DKV kiállítása a FÓRUM Debrecenben

Barcsa Lajos alpolgármester tudatta, a DKV kerek évfordulója alkalmából szeptember 13. és 28. között tekinthetik meg a látogatók a tárlatot a bevásárlóközpont nyitvatartási idejében. Mint elmondta, a közlekedési vállalat régmúltját mutatja be a kiállítás (amelyen jegy- és nyakkendőgyűjteményt is láthatnak az érdeklődők, valamint megnézhetik, hogyan működik a villamosszimulátor), ahogy azt is kiemelte, a DKV mindig fejlődik.

Ez az év például a csuklós buszok cseréjéről szól: az eddig beszerzett 100 darab mellett 30 további fog még érkezni idén, mint azt az alpolgármester előrevetítette.

– Ezzel teljesen megújul a DKV-járműflotta, az év végeztével pedig másfél éves lesz a buszok átlagéletkora – mondta. Arra is kitért, hogy a közeljövőben tervezik felújítani az 1-es villamos útvonalát, ennek pedig már zajlik az előkészítése.

Meggyőződésem, hogy a tömegközlekedésnek fényes jövője van városunkban. 2019-ben 96 millió utazást regisztrált a DKV, 2021-ben a covid miatt 66 millióra csökkent ez a szám, viszont az idei első félévben 46 millióan utaztak. Így év végére akár meg is közelíthetjük a 2019-es adatokat

– fogalmazott Barcsa Lajos. Majd kiemelte a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság szerepét, melynek köszönhetően csökkent a bűnözés a városban, és ugyanilyen fontos szerepük lesz abban is, hogy javuljon az egyre inkább romló közlekedési morál.