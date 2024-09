Ahogyan arról a közelmúltban hírt adtunk, idén sem rendezik meg az őszi Mihály-napi vásárt. Lelesz György, a Debreceni Közterület Felügyelet intézményvezetője ezzel kapcsolatban megosztotta, korábban a várossal közösen az a döntés született, hogy egy évben egyszer szervezik meg a Mihály-napi vásárt, és azt is tavasszal. – Nincs olyan hely a városban, ahol ugyanolyan feltételekkel meg tudnánk szervezni a vásárt, mint a Böszörményi úton, így annak hiányában be kell érni évente egy vásárral – fogalmazott a Haonnak az intézményvezető. Miután megjelent cikkünk az őszi Mihály-napi vásárral kapcsolatosan, több olvasónk kommentben jelezte, abban az időpontban szervezik meg az I. Debreceni Sokadalmat, amikor egyébként a Debreceni Őszi Nagyvásár szokott lenni. Az olvasói jelzés követően utánajártunk az esemény részleteinek. Mint megtudtuk, az I. Debreceni Sokadalom október 12. és 13-án (szombaton és vasárnap) lesz megtartva a Nagyerdei Stadion melletti északi rendezvénytéren. A kétnapos kirakodóvásárnak már Facebook-eseménye is van, ahol eddig több mint 8 ezren jelezték részvételüket.

Őszi Mihály-napi vásár nem lesz, viszont októberben lesz I. Debreceni Sokadalom

Forrás: MW-archív

Debreceni őszi vásár

Telefonon megkerestük az I. Debreceni Sokadalom szervezőjét, Pataki Pétert, aki a Haon kérdésére úgy fogalmazott, ez az esemény az igazi tradicionális vásári hangulatot és napjaink igényeit, modernitását egyesíti.

A hagyományőrzés jegyében olyan kincsekkel is lehet majd találkozni, amelyek a mai kor kívánalmainak is megfelelnek, és ahol kicsik és nagyok is megtalálják a szórakozásukat. Célunk egy olyan vásár megszervezése, amely tiszteleg Debrecen piactartási múltja előtt, és bemutatja a város vásári kultúrájának színe-javát. Mindeközben pedig a jövőbemutató irányt képviselve megmutatja, miként tud a múlt, a jelen és a jövő egységben megvalósulni

– mondta Pataki Péter. Kiemelte, nem célja az I. Debreceni Sokadalomnak, hogy ő legyen az őszi Mihály-napi vásár.

– A Mihály-napi vásár egy hatalmas esemény, ahol 800-1000 kereskedő mutatja be és árulja portékáit. Az I. Debreceni Sokadalom kisebb helyen várja a látogatóit, és sokkal inkább a termelőkre, kézművesekre és helyi vendéglátósokra koncentrál, de emellett jó pár különlegességgel is készülünk – emelte ki.

Az I. Debreceni Sokadalom igazi vásári hangulatot ígér

Pataki Péter rámutatott, a rendezvényen több mint 70 hazai kézműves és termelő mutatja be és árulja portékáit, illetve tíznél több vendéglátós lesz kitelepülve hazai és határon túli konyha ételeivel. Mutatványosok készülnek bemutatókkal, lesznek népi játékok gyerekek számára. – Lesznek vajdasági ételek, pörköltek, krumplilángos, házi rétes, erdélyi kürtöskalács stb. Különböző italok, mint például kézműves sörök, házi pálinka, magyar gin, limonádék és házi szörpök fogyaszthatóak majd – tette hozzá.