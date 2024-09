Ahogy arról a napokban beszámoltunk, egy különleges festésű repülőgép, a Brussels Airlines Trident névre keresztelt Airbus A320-asa csütörtökön landolt a debreceni repülőtéren fedélzetén a belga labdarúgó-válogatottal, amely péntek este Izrael ellen játszott zárt kapuk mögött Nemzetek Ligája-mérkőzést Debrecenben. A gépről akkor a reptér Facebook-oldala osztott meg fotókat és némi háttérinformációt, köztük azt is, hogy a belga férfi válogatottat Vörös Ördögökként is emlegetik, innen a gép elnevezése és a hozzá kapcsolódó szigonyminta, amely a géptörzs hátsó részén lángokban végződik. Természetesen ez sem véletlen, ugyanis a női nemzeti csapat Vörös Lángok néven is ismert.

Vasárnap ismét a debreceni repülőtéren járt a különleges festésű gép

Forrás: Kiss Tamás-archív

A gép vasárnap ismét Debrecenben járt, a Flightradar24 információi szerint 13:26-kor landolt a cívisvárosban, majd 14:58-kor szállt fel, úti célja pedig Lyon volt. Szerencsére, az indulás pillanatait egy lelkes spotter, Kiss Tamás is megörökítette, aki egy nyilvános csoportban nemcsak képet, hanem videót is posztolt a különös látogatóról.