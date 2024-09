Különleges festésű Airbus A320-as landolt csütörtökön a debreceni repülőtéren: a Trident nevű, fekete-arany-vörös gép a belga labdarúgó-válogatottat szállította, amely péntek este Izrael ellen játszik Nemzetek Ligája-mérkőzést Debrecenben. A gépről a reptér Facebook-oldala osztott meg fotókat és némi háttérinformációt. Mint írták, 2009 áprilisában gyártották az olasz Alitaliának, és 2022 óta a Brussels Airlines flottájának része. Ez a látványos gép nemcsak a repülés szerelmeseit szólítja meg, hanem fontos üzenetet is hordoz magával, hisz amellett, hogy felhívja a figyelmet a sport fontosságára, a sportolók közötti egyenlőséget is képviseli – tették hozzá a posztban.

A Trident nevű gép, amely a belga válogatottat hozta Magyarországra, csütörtökön szállt le a debreceni repülőtéren

Forrás: Facebook / Debrecen International Airport

A belga férfi válogatottat Vörös Ördögökként is emlegetik, innen a gép elnevezése és a hozzá kapcsolódó szigonyminta, amely a géptörzs hátsó részén lángokban végződik. Természetesen ez sem véletlen, ugyanis a női nemzeti csapat Vörös Lángok néven is ismert.

A sikeres landolásról egyébként a válogatott közösségi oldala is posztolt csütörtökön. A keretben többek között ott van a Manchester City két klasszisa, Kevin De Bruyne és Jérémy Doku, de az Aston Villában futballozó Youri Tielemans és a Roma játékosa, Alexis Saelemaekers is megérkezett Debrecenbe.

A Belgium–Izrael összecsapást pénteken 20.45-től rendezik zárt kapuk mögött.