Mihály-napi vásárt idén ősszel sem tartanak, de lesz helyette Debreceni Sokadalom október közepén, ám a vásározók számára addig sem csak a Zsibogó az egyetlen alternatíva. Most vasárnap például újra megtartották a debreceni régiségvásárt a Nagyerdei Stadionnál a szikrázó szeptemberi napsütésben, és ahogy az jó időben általában lenni szokott, meg is telt emberekkel a stadion északi rendezvénytere.

Ez volt a második őszi debreceni régiségvásár

Forrás: Kiss Annamarie

Az árusok most is igazi kincseket pakoltak fel a pultokra, be lehetett szerezni rendszámokat, autómodelleket, hanglemezeket, könyveket, hangszereket, mindenféle dekorációt, szóval tényleg nehéz volt üres kézzel hazatérni.