Harmincöt esztendővel ezelőtt – 1989. szeptember 22-én – alakult meg a Debreceni Nyugdíjas Egyesület. A születésnap alkalmából a város egyik legnagyobb taglétszámú civil szervezete jubileumi ünnepséget rendezett a VOKE Egyetértés Művelődési Központban 2024. szeptember 30-án – számolt be róla a Debreceni Városháza.

Sokan gyűltek össze a Debreceni Nyugdíjas Egyesület ünnepségére

Forrás: Debreceni Városháza

A születésnapi köszöntők sorát Széles Diána, Debrecen alpolgármestere nyitotta, aki szerint a város társadalmának magvát a civil szervezetek – melyekből több mint 1600 van – alkotják. Ezek között nagyon kevés működik olyan régóta, mint a Debreceni Nyugdíjas Egyesület, melynek sokrétű és sikeres tevékenysége is mutatja, mennyire színes és fiatalos közösségükben a szépkorúak élete. Az önkormányzat folyamatosan tartja a kapcsolatot ezzel az egyesülettel is, állandó jellegű az eszmecsere, s bármilyen segítségre van szükségük, azt megadja. Az alpolgármester szerint nagyon fontos a kommunikáció a civil szervezetek és az önkormányzat között. Debrecen gondoskodó városként általában is megteremti annak lehetőségét, hogy a szépkorúak mindenkor aktív részesei lehessenek a város közösségeinek: mozogjanak egészségükért, művelődjenek, megmutassák tudásukat, hasznosítsák ismereteiket. A Debreceni Nyugdíjas Egyesület tagságát alkotó szépkorúakat sok erő, fiatalos lendület és vidámság jellemzi, ami lelkesítheti kortársaikat, s amit tovább tudnak adni az utánuk következő generációknak.

A Debreceni Nyugdíjas Egyesület az országban az egyik élenjáró értékőrző közösség

Széles Diána a születésnapos egyesület elnökének, Hartman Jánosnak az évforduló alkalmából emléklapot is átadott.

Meskó László, a Magyar Nyugdíjasok Egyesületeinek Országos Szövetsége elnöke – már megelőlegezve a köszöntőket követő produkciókat – arról beszélt, mennyi értékmentő, értékőrző munka van ezek mögött a teljesítmények mögött. Mint mondta, a Debreceni Nyugdíjas Egyesület az országban az egyik élenjáró értékőrző közösség. Ehhez jó egészségre is szükség van, ezért az elnök személy szerint is mind többeket ösztönöz arra, hogy egészségük megőrzése érdekében mozogjanak minél többet, s tartozzanak közösséghez – mert ez az életet is meghosszabbítja. Meskó László kiemelte, hogy az önkormányzatok – a rájuk való odafigyeléssel – nagyon sokat tehetnek a szépkorúakért.