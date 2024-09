Az esemény megnyitóján Kossa György, a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány kuratóriumi elnöke köszönetét fejezte ki a debreceni Gyermekklinika valamennyi munkatársának nemcsak az elmúlt 100 év lelkiismeretes munkájáért, hanem a Covid-járvány alatt az egész régióban tett fáradhatatlan erőfeszítéséért. – Egy évforduló mindig kiváló alkalom és lehetőség megismerni a múltat, számot adni a jelenről és átgondolni a jövőt. Az intézmény elmúlt 100 évének legfontosabb eseménye kétségkívül az avatása volt: Debrecen adta a telket, és a polgárok járultak hozzá a megépítéséhez. Legyen a jövőben is ez az épület az oktatás és tudomány kiszolgálója – fogalmazta meg a Debreceni Egyetem fenntartójának elnöke.

Kossa György a debreceni Gyermekklinika múltjáról, jelenéről és jövőjéről is beszélt (a kép egy korábbi eseményen készült)

Forrás: Napló-archív

– Különleges jubileumot ünnepelünk, hiszen a debreceni Gyermekklinika nemcsak Debrecenben, hanem Kelet- és Észak-Magyarszágon is meghatározó szerepet tölt be. Egy évszázad alatt több generáció történetét kísérte végig, és miközben a legfontosabbat, gyermekeink védelmét és ellátását kiemelten kezelte, olyan szakmai és lelki elköteleződésről és tudományos elhivatottságról tett tanúbizonyságot, ami méltán tette nemzetközileg is ismertté, sőt elismertté – mutatott rá Papp László, Debrecen polgármestere. Kifejtette, az intézmény nemcsak kiváló orvosi ellátást nyújtott a betegeknek, hanem a szeretet, a remény és a gondoskodás központjává is vált sok család számára.

Papp László szerint a családbarát szemlélet is kiemelkedő az intézményben ( a kép egy korábbi eseményen készült)

Forrás: Napló-archív

– Ez az a hely, ahol mindig talál kapaszkodót gyermek és szülő, ez az a hely, ahol nem ismernek lehetetlent. A Gyermekklinika dolgozói szívvel-lélekkel minden nap tesznek érte, hogy a boldog gyerekkor ne csak ígéret legyen, hanem a mindennapok valósága – adott hangot a vélekedésének.

A debreceni Gyermekklinika hangsúlyt fektet a családokra is

Papp László azt is kiemelte, hogy az intézményben a folyamatosan fejlődő magas minőségű ellátás mellett hangsúlyt fektetnek a családbarát környezet kialakítására pihenőszobákkal és különböző foglalkozásokkal. – Debrecen a legjobb példa a magyar egészségügy fejlődésére: például amellett, hogy az önkormányzat szüntelenül újítja meg az ellátási rendszerét, a kormánnyal és a Debreceni Egyetem Klinikai Központjával közösen összefogva júniusban adtuk át az új Gyermeksürgősségi Központot a debreceni klinikán – emlékeztetett a polgármester. – Debrecen mindig az élen járt, és biztos vagyok benne, hogy a következő 100 évben is ez vár ránk – vetítette előre.