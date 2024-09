Magyarországon először a Debreceni Egyetem Műszaki Karán adták át a KAIZEN™ Award díjakat. Az elismeréssel olyan cégeket jutalmaztak, amelyek a folyamatos fejlesztést előtérbe helyező japán filozófiai elv alapján működnek. A Műszaki Kar Menedzsment és Vállalkozási Tanszékén is tananyag ez a vállalatirányításban hasznos szemlélet – írja az unideb.hu.

Magyarországon először a Debreceni Egyetemen adták át a KAIZEN™ Award díjakat

Forrás: unideb.hu

A modern üzleti világban a versenyképesség fenntartása és növelése érdekében a cégeknek állandóan fejleszteniük kell folyamataikat és technológiáikat. Ennek eléréséhez az egyik leghatékonyabb ismert út a kaizen alkalmazása. A kaizen egy összetett japán szó, amely magyarra úgy fordítható, hogy változtatás (kai) a jó (zen) irányba.

A kaizen elveinek megfelelően folyamatosan javítjuk az oktatásunkat, tudományos teljesítményünket, kari működésünket. Amikor csaknem húsz évvel ezelőtt problémák merültek fel a Műszaki Kar működésével kapcsolatban, elkezdtük alkalmazni ezt a japán gondolkodásmódot, amely sokat segített a trend megfordításában, azóta is felfelé tartunk, több minőségi díjat is kaptunk

– jegyezte meg a DE MK dékánja.

Husi Géza hangsúlyozta: a Műszaki Kar számára rendkívül fontosak az ipari kapcsolatok, mert a partnerek tapasztalatait így azonnal át tudják adni hallgatóiknak. A karon egy labort is működtető Kaizen Institute is ebbe a körbe tartozik.

A Debreceni Egyetem idén csatlakozott

Mint írják, a Kaizen Institute elismerésére jelenleg 16 országban lehet pályázni, idén hazánk is csatlakozott a kezdeményezéshez. A felhívásra magyarországi székhellyel rendelkező állami, illetve magánszervezetek nagy, közepes, valamint kisvállalatok is jelentkezhettek. A pályázóknak részletesen be kellett mutatni vonatkozó projektjeiket, elért eredményeiket és jövőbeli terveiket. A bírálóbizottság munkájában ezúttal a Debreceni Egyetem Műszaki Karának munkatársai is részt vettek.

A KAIZEN™ Award díjátadó nemcsak egy elismerési ceremónia, hanem egy olyan esemény, amely erősíti a Műszaki Kar és az ipari szféra közötti kapcsolatokat, hozzájárul a kar szakmai fejlődéséhez és elősegíti a hallgatók, illetve az oktatók folyamatos tanulását, fejlődését

– ismertette T. Kiss Judit, a DE MK oktatási dékánhelyettese.