A Zöld Kódex részeként folytatódik a város közvilágítási rendszerének korszerűsítése – számolt be róla csütörtök este közösségi oldalán Balázs Ákos, Debrecen alpolgármestere. Ahogy az a közzétett videóban is elhangzott, az intézkedés során környezetbarát, energiatakarékos, nagy fényerejű, szabályozható LED lámpatesteket helyeznek ki, ezzel is szolgálva a környezetvédelmet és a közlekedésbiztonságot.

Jó hír a Debrecenben közlekedőknek, számos utcában javulnak az éjszakai látási viszonyok

Forrás: Illusztráció / Napló-archív



A kivitelezési munkálatok 2024. szeptember 23-án, két helyszínen kezdődtek meg: Debrecen-Józsán a Gönczy Pál utcában, valamint a Simonyi úton. A most elindított ütem részeként vezérelhető, LED technológiás lámpatesteket szerelnek fel többek között:

a Hadházi úton,

a Huszár Gál utcán,

az Ótemető utcán,

a Simonyi úton,

a Péterfia utcán,

a Széchenyi utcán,

a Víztorony utcán,

a Kishegyesi úton,

a Csigekert utcán,

a Köntösgát soron,

a Szent Anna utcán,

a Bocskai úton,

a Tokaji utcán,

a Gönczy Pál utcán,

a Felsőjózsai utcán,

valamint a Sillye Gábor utcán.

A VI. ütem kivitelezése az időjárástól függően mintegy két hónapig tart, összesen 733 darab lámpatestet cserélnek le a közvilágítási oszlopokon.

Ennek köszönhetően a lámpatestek beépített teljesítménye mintegy 40 kW-tal csökken, amely éves szinten 160.000 kWh teljesítmény megtakarítást és mintegy 4 tonna szén-dioxid kibocsátás csökkenést eredményez.

A VI. ütem végére 4609 LED lámpatest cseréjét végzi el az Önkormányzat, mely 1,52 millió kWH óra energiamegtakarítást, 38 tonna szén-dioxid csökkenést eredményez. Ez az energiamegtakarítás több mint 600 átlagos családi ház éves fogyasztásának felel meg.