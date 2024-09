Mint arról hétfő este beszámoltunk, csőtörés volt Debrecenben, a Derék utcán, ami miatt még késő este is hömpölygött a víz az érintett területen. Kedd délelőtt már szerencsére alig maradt nyoma a kellemetlenségnek, mindössze néhány kisebb tócsa árulkodott arról, hogy mi is történt néhány órával azelőtt. Az eset miatt természetesen megkerestük a Debreceni Vízmű Zrt. sajtóosztályát is, hogy megtudjuk, mi is történt pontosan.

A csőtörés után teljesen el volt árasztva a parkoló, az autók egy részének küszöbig is érhetett a víz

Forrás: Napló-archív

Mint azt a társaságtól megtudtuk, a csőtörésről hétfőn 18:40-kor érkezett bejelentés, amely után az ügyeletes szerelő megérkezett a helyszínre, aki azonnal megkezdte a körzetzárást és berendelte a készenlétet.