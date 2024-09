A COVID-19 gyógyításában is alkalmazható egy, az onkológiai kezelésekben már használt gyógyszer – ezt igazolták egy nemrég lezárult kutatásban. A vizsgálatokban a Debreceni Egyetem több intézete is részt vett, együttműködve számos magyar és külföldi egyetemmel, kutatóközponttal. Az eredményeket összefoglaló publikáció a napokban jelent meg az egyik legrangosabb nemzetközi farmakológiai folyóiratban, a British Journal of Pharmacology-ban – írja a hirek.unideb.hu.

A covidkutatás eredményeiről Bay Péter, a Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar Orvosi Vegytani Intézet egyetemi tanára számolt be

Forrás: unideb.hu

A szakemberek a 2020-ban kezdődött kutatásban megvizsgálták a regisztrált farmakológiai PARP-gátlók újrapozicionálásának lehetőségét a COVID-19 kezelésére. Kimutatták, hogy a PARP enzimek a COVID-19 korai fázisában erőteljesen aktiválódnak, és az aktivitásuk összefüggést mutat több szerv szövetsérülési marker szintjével, a disszeminált intravaszkuláris koaguláció markereivel, illetve gyulladásos markerekkel, olvasható a közleményben, amelyben bővebben is kifejtik a kutatás eredményeit.

A teljes covidkrízist lefedték a kutatások

A kutatásban a Debreceni Egyetem több intézete, tanszéke és klinikája (Orvosi Vegytani Intézet, Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet, Patológiai Intézet, Szerves Kémiai Tanszék, Kardiológiai Klinika, Klinikai Fiziológiai Tanszék) vett részt, több magyar és külföldi egyetemmel, kutatóközponttal együttműködve.

– A COVID-19 betegséggel kapcsolatos kutatásaink 2020-ban kezdődtek és a teljes COVID-krízist lefedték. Felemelő volt látni a kutatótársadalom összefogását és erőfeszítéseit a krízis kezelésében és megoldásában és tevőlegesen részt venni benne.

Nagyon fontos számunkra, hogy kutatásunkkal újdonságra mutattunk rá a COVID-19 betegség gyógyításával kapcsolatban.

Emellett kiemelt jelentősége van annak, hogy a vizsgálatok során sok hazai intézettel, kutatóval dolgoztunk együtt, megismertünk más eredményes egyetemi COVID-programokat. Az ismeretségekből pedig új kollaborációk, közös kutatások születtek, széleskörű együttműködés indult el – nyilatkozta Bay Péter, a Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar Orvosi Vegytani Intézet egyetemi tanára..