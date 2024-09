Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata visszautasítja az Amnesty International Magyarország, a Food Not Bombs Debrecen, a Főnix Fixed Gear, az Igazgyöngy Alapítvány, a Debreceni Regionális Közlekedési Egyesület, a CívisColors, a Debrecenben Hallottam CENZÚRA nélkül, a Mikepércsi Anyák a Környezetért Egyesület és a TASZ Papp László polgármesterhez és Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatához írt nyílt levelének hangnemét és a levélben foglaltakat! – olvasható a debreceni városháza portálunkhoz eljuttatott sajtóközleményében.

Mint írták, a nyílt levélben megnevezett rendezvény Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatától teljes mértékben függetlenül hirdették és szervezték meg. Debrecen Önkormányzata ennek okán sem a program megszervezésében, sem annak elmaradásában nem érintett – emelték ki.

Határozottan kijelentjük, hogy a Civil fesztivál nevű rendezvény nem Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata miatt marad el! Visszautasítjuk, hogy annak a látszatát keltsék, hogy a program meghiúsulásához az önkormányzatnak bármilyen köze volna! Határozottan visszautasítjuk a közlemény azon üzenetét, amely azt sugalmazza, hogy Debrecen Önkormányzata akadályozza a helyi civil szervezetek működését!

Kérték, hogy az önkormányzat nevét se most, se a jövőben ne hozzák összefüggésbe a rendezvénnyel!

Hozzátették, Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata a civil szervezetek széles körével működik együtt és nyújt működésükhöz támogatást. Számos esetben elhelyezésüket támogatják ingatlan biztosításával és emellett Debrecen Önkormányzatának költségvetése pénzügyi támogatást is biztosít jelentős számú civil szervezet működéséhez legyen szó szociális, környezetvédelmi, kulturális, ifjúsági vagy sport tevékenységet végző civil szervezetekről. Az önkormányzat, ahogy eddig is, úgy a jövőben is elkötelezett a civil szervezetek támogatása ügyében! – zárul a bejegyzés.