Az elmúlt 25 év legnehezebbjeként értékelte Papp László polgármester a 2019-2024 közötti önkormányzati ciklus időszakát a cikluszáró közgyűlésen szeptember 19-én a Kölcsey Központban. Mint felidézte, ő maga 1998 óta dolgozik képviselő-testület tagjaként, és ezt a két és fél évtizedet figyelembe véve szerinte az elmúlt öt évben volt a legtöbb kihívás, ugyanakkor ezzel együtt is nagyon eredményes munkát végeztek. – Szégyellnivalónk nincs, több tekintetben sikerült előrébb vinni a várost – összegezte. A cikluszáró közgyűlés alkalmával megköszönte a képviselők munkáját is Debrecen vezetője.

Papp László polgármester (előtérben) a cikluszáró közgyűlés alkalmával érétkelte az elmúlt öt évet

Fotó: Czinege Melinda

Számvetésre adott okot a cikluszáró közgyűlés

A ciklust részletezve elmondta: alig néhány hónappal azután, hogy felállt a testület, 2020 márciusában jött egy olyan világjárvány, amely nem ismert kihívások elé állított mindenkit. Ezt a helyzetet kezelni kellett, a működőképességet fenntartani, segíteni a nehéz helyzetben lévőknek.

Köszönet illeti a debrecenieket, akiknek segítségével hatékony támogatást tudtunk adni olyan speciális élethelyzetekben is, amikre a jogszabályaink sem voltak felkészülve. Működésben tartottuk a város közlekedését, a közszolgáltatásokat úgy, hogy megőriztük a munkahelyeket. Igyekeztünk segítséget nyújtani a gazdálkodó szervezeteknek, a kkv-szektor iparűzési adójának a felét elengedtük, az a helyi gazdaságban maradt

– sorolta a polgármester. –Mindemellett nagy fejlesztések is történtek, így például emblematikus kulturális beruházásként megújult a Csokonai Színház. Jó érzés volt hallgatni, ahogy tegnap Tim Robbins elismerően beszélt a színház épületéről – jegyezte meg. – Minden nehézség ellenére is folytatódott a gazdaságfejlesztés, több ezer munkahely jött létre. A közlekedés és az oktatás fejlesztésében is óriási előrelépések történtek. – hangsúlyozta Papp László.

Kiemelkedő volt a ciklus

– Minden tekintetben kiemelkedő volt az elmúlt öt év, jó és rossz értelemben is; egy nagyon komplex, nagy felelősséggel járó időszak. Később, történelmi távlatokból vizsgálva a 2019-2024-es ciklus biztosan külön fejezetet érdemel majd, nem illeszkedik a többi ciklus sorozatába – vetítette előre.

Köszönöm a közgyűlés minden tagjának a munkáját; képesek voltunk kulturált keretek közt vitatkozni, a város érdekében kompromisszumot kötni, együtt dönteni Debrecen jövőjéről a kihívások közepette is. Köszönet illeti a polgármesteri hivatal munkatársait is

– tette hozzá.