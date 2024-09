A Cívishírnek a választások előtt azt mondta, a CIKÖSZ a Fidesz-KDNP felé mozdul. Mi lesz a szervezettel, az ORÖ-vel egy esetleges kormányváltás után?

A cigány ügy az kormányoktól független. Nincs baloldali cigánymegoldás és jobboldali cigánymegoldás. Eddig egyetlen egyszer, az MSZP-kormány idején, Teleki László vezetésével volt államtitkársága a hazai romaügynek. Ott is voltak eredmények, de mint ahogy látjuk, most jóval nagyobb lehetőségünk lesz, és a csillagok állása is azt mutatja, hogy a pillanat rendkívüli, soha vissza nem térő. A nemzetnek fel kell ismerni, hogy a cigány közösségben erőforrás van. Ezt támasztják alá a 2022-es világbanki kutatásokat, amelyek szerint, ha a nemzetek a teljes roma foglalkoztatást komolyan veszik, akkor évente másfél milliárd eurót spórolhatnak meg. És ez még csak annyi, hogy az aktív korú cigányok ne otthon üljenek. Ez a kutatás arra is rámutat, hogy ha a teljes foglalkoztatás mellett az adózási eredményeket is figyelembe vesszük, akkor nemcsak az a másfél milliárd euró jelenik meg pluszként a nemzetgazdaságban, hanem még további félmilliárd euró például az előállított értékből.

Nem utolsó sorban pedig megfogalmazhatatlan az értéke annak, ahogyan az átalakulások a szemléletváltás hatására a nemzetben történnek meg. Adófizető polgárokként a cigány fiatalok hozzájárulnak a társadalom nyugdíjalapjának megtermeléséhez. Úgy nő fel a következő generáció, hogy a munkával baráti viszonyban lesz.

Aba-Horváth szerint a cigány ügy a kormányoktól független

Forrás: Napló-archív

Ön debreceni, hajdú-bihari. Országos vezetői pozíciója mit jelent, jelent-e valamit a vármegye romaközössége életében?