Zárszóként Kovács Pál elmondta, hogy a versenyre beküldött bio borok kitűnő minőségüknek köszönhetően minden tekintetben felveszik a versenyt a legjobb magyar nem bio borászatokkal, sőt nemzetközi kitekintésben is sikeresek lehetnek. A borbírálat eredményeit szeptember 26-án, a nagyközönség számára is nyitott sétáló borkóstolón jelentik be. Itt kiderül, hogy melyik Championdíjat nyert borászat fogja képviselni hazánkat a németországi Nürnbergben megrendezésre kerülő MUNDUS VINI nemzetközi versenyen. A győztesek a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. támogatásával jutnak ki a világ legnagyobb bio borversenyére.