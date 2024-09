– Debrecen olyan növekedési fázisban van, hogy szinte egymást érik az ünnepi átadók. Mégis a nagy fejlesztési folyamatok közül azok állnak a legközelebb a szívünkhöz, amelyek a város gondoskodáspolitikájának hatékonyságát tudják demonstrálni, mint ez a bölcsőde is – kezdte köszöntőjét Papp László polgármester. Hozzátette, alig fél éve adták át a DMJV Egyesített Bölcsődei Intézményének tizenharmadik egységét Józsán, és tizennegyedik, a Zelemér utcai bölcsőde átadása után is tovább bővül a hálózat a következő években. – Nem csak az önkormányzati intézményhálózat növekszik, hiszen jelenleg több helyszínen is zajlik egyházi fenntartású bölcsődék kialakítása: Józsán egy református, a Tócóvölgyben egy görögkatolikus, a déli városrészben pedig egy baptista intézmény épül – mutatott rá.

Papp László polgármester és Koncz Zsófia államtitkár a Zelemér utcai bölcsőde udvarán

Forrás: Kiss Annamarie

Koncz Zsófia családokért felelős államtitkár szerint Debrecen egy olyan gondoskodó város, ahol a családok kiemelten fontosak. – 2010 óta egyedülálló családtámogatási rendszert állított fel a kormány, amelyek közül a bölcsődei fejlesztések is jelentős hangsúlyt kaptak. Az elmúlt 14 évben a bölcsődei férőhelyek száma Magyarországon 32 ezer 500-ról több mint 67 ezerre nőtt, Hajdú-Biharban 1680-ról 3573-ra. A vármegyék több mint kétharmadában biztosított a bölcsődei ellátás, ami óriási segítség a családoknak. Debrecenben az országos átlag feletti a bölcsődei lefedettség, 70 helyszínen több mint 1800 férőhellyel, amelyeknek a 75 százaléka önkormányzati ellátású – ismertette a számokat az államtitkár.

A 96 kisgyermek befogadására alkalmas Zelemér utcai bölcsődéről elmondta, 1,2 milliárd forint beruházásból épült meg, és 29 új munkahelyet teremtett.