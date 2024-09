Első ránézésre teljesen megmagyarázhatatlan dolog történt egy bringatulajdonossal csütörtökön Debrecenben. A kerékpáros az egyik helyi Facebook-csoportban posztolt képeket arról, hogy valaki egyszerűen hozzálakatolt egy másik biciklit az övéhez, de úgy, hogy ki sem tudja szabadítani a sajátját.

A két összelakatolt bicikli

Forrás: Facebook / Debrecenben Hallottam

Olcsó biciklilopásos trükkről van szó?

Üzenem annak a biciklli tulajdonosnak, hogy mással és máshogy szórakozzon, vagy figyeljen oda jobban hova köti le a biciklijét!!! Mindenkinek drága az ideje... Gratulálok!!

– írta dühösen a bejegyzésben, a kommentek között pedig azonnal beindult a találgatás, hogy valaki tényleg ennyire nem figyelt, vagy esetleg hátsó szándékból kerülhetett lakat a másik bringára is. A hozzászólók közül ugyanis többen is azt írták, hogy talán egy régi biciklilopós trükkről van szó, aminek lényege nagyjából annyi, hogy a tulajdonos leveszi a saját lakatját, majd amikor észreveszi, hogy a másik lakat miatt nem tudja kiszabadítani járművét, elindul megkeresni a másik tulajt, nem is sejtve, hogy közben messziről figyelik. A tolvajok aztán megvárják, míg az áldozat elhagyja a helyszínt, odamennek levenni az idegen lakatot, amit korábban ők tettek fel, majd eltekernek a friss zsákmánnyal.

A tulajdonos egyelőre tehetetlen a szorult helyzet miatt

Nem tudjuk, hogy valóban emiatt lakatolták egymáshoz a két biciklit, vagy teljesen ártatlan szituáció az egész, a posztolónak viszont valószínűleg úszik a délutánja, mert a bejegyzés alatt azt írta, jelenleg is a helyszínen várja a másik kerékpár gazdáját.

Frissítés: a helyzet időközben megoldódott, a bicikli időközben kiszabadult a fogságból a tulajdonos jelzése alapján.