2024. szeptember 7-én berettyóújfalui és bihari baráti társaságok, a környékbeli települések mérettetik meg gasztronómiai tudásukat a Tájak, házak, ízek fesztiválon.Habár a strandszezonnak vége, a Bihar Termálligetben az ősszel is számos programmal várják a feltöltődni vágyókat. Az Európai Sporthét keretében idén is megszervezik a 24 órás úszást, melyen környékbeli iskolák, sportegyesületek, közéleti szereplők vállalják, hogy egy teljes napon keresztül folyamatosan úszik valaki a gyógyfürdő uszodájában. A sportrendezvény szeptember 27-én kezdődik és szeptember 28-án reggel ér véget – számolt be róla Zámbori Péter, a Herpály Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgatója.

Idén is lesz Bihari Számadó Napok Berettyóújfaluban

Forrás: Napló-archív

Berettyóújfaluban ősszel sem áll meg az élet

Szeptember 28-án pedig már a Bihari Mézes Napra is érdemes ellátogatni, hiszen a tizenkettedik alkalommal megszervezett szakmai találkozón a Bihari Mézlovagrend felvonulásán túl méz- és eszközvásár is lesz a Nadányi Zoltán Művelődési Házban.

Október első hétvégéjén a Bihar Termálliget is csatlakozik a Magyar Fürdőszövetség országos rendezvényéhez, így a szezonnyitó Szaunázók hétvégéjén Berettyóújfaluban is lehet majd hódolni a szaunaprogramoknak.

Október 11-12-én rendezik meg huszonhatodik alkalommal a Bihari Számadó Napok kiállítás és vásár, ahol helyi és környékbeli vállalkozások mutatkoznak be a városi sportcsarnokban. A következő héten ünnepli ötvenedik születésnapját a Bihari Múzeum is, mely szakmai programokkal várja az érdeklődőket.