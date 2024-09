Több dolgot is el kell végezni öt év alatt Berekböszörményben

A legfontosabb és a legelső feladat azonban a közhangulat helyreállítása. Az intézmények vezetőivel leülünk megbeszélni a további munkát, és biztosítjuk őket, hogy az önkormányzati intézményekből senkit nem akarunk kirúgni, csak végezze mindenki jól a munkáját. Hozzá kell fognunk azonnal a falu központjában lévő, annak szégyenfoltjának is tekinthető, leromlott állagú középület felújításához, és azzal együtt a háziorvosnak, fogorvosnak, védőnői szolgálatnak helyet adó egészségügyi központtá történő átalakításához.

A környezetét pedig parkosítjuk, parkolókat alakítunk ki. Ezt öt év alatt el kell végeznünk, és ehhez Vitányi István országgyűlési képviselő, valamint Pajna Zoltán vármegyei közgyűlési elnök segítségét fogjuk kérni. Ugyancsak számítunk a politikusok támogatására a már 2012-ben tervezett, a helyben megtermelt zöldség és gyümölcs feldolgozásával, száraztészta készítéssel záruló mezőgazdasági mintaprojekt megvalósításában. Van egy sertéstartó részlegünk is, annak kapacitását bővítenénk, más állat nevelésébe is belekezdenénk, és megtalálnánk az állatok piaci értékesítési lehetőségét. Ugyanebben a programban, szintén piaci alapon, drótfonatot is készítenénk. Ezzel helyben munkahelyeket lehetne létrehozni. Munkahelyekben Nagyvárad is szóba jöhet, hiszen közel van a partiumi város. És ha a schengeni zóna tagja lesz Románia, az országhatár túloldalán lévő Vizesgyán felé – az utat és a hidat felújítva – 16,8 kilométerre leszünk a váradi városközponttól. Közlekedés szempontjából jó helyen van Berekböszörmény, innen gyorsan és biztonságosan elérhető Debrecen, Berettyóújfalu, de akár Komádi, és ezzel együtt az ottani munkahelyek is.

Első lépésként a falu kitisztításával, majd parkosításával, térkövezésekkel, az intézmények szolgáltatási színvonalának megőrzésével, emelésével szeretnénk vonzóvá tenni Berekböszörményt.

Bár jó a közbiztonság, de azon még lehet javítani. Ezért támogatjuk a polgárőr szervezetünket, hogy a faluban végezzék a tevékenységüket, és ne csak Biharkeresztesre járjanak rendezvények biztosítására. Sok ingatlan van a faluban, ezeket az önkormányzat rendben tartja, értékük pedig növekszik az ugyancsak rendezett környezet miatt. Tehát a komfortos, a biztonságos és a nyugodt élethez meglesz minden feltétel. Idővel Nagyvárad egyik alvótelepülése, de akár „pihenőhelye” is lehet Berekböszörmény. Tervezzük elindítani a „Tiszta udvar, rendes ház” mozgalmat, Ki mit tudot rendeznénk a tehetségek felkutatására, továbbá a jól tanuló, másban is élenjáró gyerekeket pedig támogatnánk céljaik elérésében – sorolta a terveit Nagy Ernő.