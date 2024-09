Hatalmas érdeklődés övezi azt a hírt, miszerint barna medve bukkant fel Hajdú-Biharban. Ahogyan arról korábban a Haon elsőként beszámolt, Filemon Mihály, Nyírmártonfalva polgármestere egy bejegyzésben írt arról, hogy az elmúlt napokban többször is észleltek barna medvét a településükön és Vámospércs környékén. Mint írta, a Nyírerdő Zrt., majd a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság felé is jelezték ezeket az eseteket. Utánajártunk, hivatalosan megerősítették-e már, hogy itt van egy barna medve Hajdú-Biharban, illetve annak is, hogy mit tegyünk, ha medvével találkozunk.

Egyelőre nincs hivatalos megerősítés, hogy itt van a barna medve Hajdú-Biharban

Forrás: Illusztráció / MW-archív

Forgács Barna, a Hajdú-Bihar Vármegyei Vadászkamara elnöke megkeresésünkre elmondta hivatalos információjuk nincs arról, hogy valóban medve járná a vármegyét.

Legalább annyian állítják, mint amennyien vitatják. Korábban nem volt barna medve Hajdú-Biharban, ez egy speciális helyzet. Nem vadászható, a természetvédelmi hatóság hatásköre

– mondta. Hozzátette, nem zárja ki, hogy valóban barna medve járja a vármegyét, hiszen korábban például a Bükkben is észlelték.

Forgács Barna (középen), a Hajdú-Bihar Vármegyei Vadászkamara elnöke

Forrás: Napló-archív

Vadkamerán is figyelik, van-e barna medve Hajdú-Biharban

A területileg érintett Zrínyi Miklós Vadásztársaság elnöke, Papp Attila a Haon megkeresésére elmondta, hozzájuk is elértek az információk arról, hogy feltehetőleg egy barna medve járja Nyírmártonfalva és Vámospércs környékét. – Pletykát tudunk mi is. A mi területünkön nem járt, ki van adva, hogy mindenki figyelemmel járja az erdőt. Sem vadkamera, sem élő ember nem látta még – mondta.

Mindenki megkérdezi: itt, barna medve? Miért ne lehetne? Közel van a román határ, a túloldalán rengeteg van belőlük, a közelmúltban elkezdték gyéríteni őket a sok támadás miatt. Simán benne van, hogy elindult egy példány erre

– osztotta meg véleményét Papp Attila.

Alább néhány tanács, hogy mit tegyünk, ha medvével találkozunk

Forrás: Illusztráció / MW-archív

Egyelőre nincs hivatalos információ arról, hogy valóban van barna medve Hajdú-Biharban. Írásban fordultunk a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósághoz és a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatalhoz is. Amint válaszolnak, frissítjük cikkünket.

Cikkünk megjelenése után a NYÍRERDŐ Zrt. a korábbi megkeresésünkre válaszolva közölte, hogy eljutott hozzájuk a medve-észleléssel kapcsolatos jelzés. Mint írták, a társaság erdészei és hivatásos vadászai folyamatosan kinn vannak a területen, és amennyiben észlelik a medve jelenlétét, értesítik az érintett hatóságokat és önkormányzatokat.

A medve jelenlétét egyelőre nem tudták megerősíteni.

Mit tegyünk, ha medvét látunk?