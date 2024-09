Rendhagyó tanévnyitó ünnepséget tartottak a Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája Arany János téri feladatellátási helyén hétfőn reggel. A nyár folyamán teljesen megújult az intézmény épülete, így a diákok egy szebb és modernebb intézményben kezdhetik meg 2024/2025-ös tanévet.

Megújult épület fogadta a debreceni diákokat az Arany János téri általános iskolában

Forrás: Molnár Péter

A Debreceni Egyetem, mint fenntartó, kiemelt figyelmet fordít köznevelési, közoktatási és szakképzési intézményeire. Igyekszünk forrásokat találni arra, hogy megfelelő színvonalon tartsuk ezek természetes és épített környezetét

– mondta beszédében Bács Zoltán, a Debreceni Egyetem kancellárja.

Mint ismertette, az iskola energetikai korszerűsítésére körülbelül 380 millió forint RRF-forrást fordított az egyetem. Ebből új dizájnt kapott az épület, a munkálatok során homlokzati hőszigetelést és új nyílászárókat kapott az iskola.

– Természetesen az iskola belsejére is figyelünk, hiszen az elmúlt években történtek különböző felújítások, és a jövőben is szükség szerint ezt meg fogjuk tenni ebben az iskolában és a többiben is – hangsúlyozta Bács Zoltán.

Bács Zoltán kancellár

Forrás: Molnár Péter

Az Arany János téri általános iskolában is begyűjtik a telefonokat

– Tavaly nyáron teljes belső felújítása volt a „Kiskossuthnak”, a gimnáziumban is folyamatosak a felújítások. A Balásházyban tavaly teljes belső felújítás volt, az idén a külső megújulás történik meg – sorolta a kancellár. Utóbbival kapcsolatban hozzátette, tervezik annak bővítését, ugyanis folyamatosan nő a tanuló létszám, ezért szükség van a tanulóterek és a kollégiumi férőhelyek bővítésére, valamint új sportfelületekre is.

Denichné Hajdu Mónika Tímea iskolaigazgató köszöntőjében elmondta, az épületet 1978-ban adták át, ez lesz történetének 46. tanéve.

Mondhatni, egy teljesen új, 21 századi iskolába térünk vissza

– fogalmazott.