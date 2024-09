Története során először rendeznek nagyszabású találkozót a Debreceni Egyetem öregdiákjai számára. Az Alumni Fesztivál lehetőséget teremt az egykori hallgatók, dolgozók számára találkozásra, kikapcsolódásra egyaránt. A rendezvény célját, programjait ismertető szeptember 9-ei sajtótájékoztatón elhangzott, a Debreceni Egyetem Alumni Közösségét mintegy 28 ezer 500 regisztrált tag alkotja. Az ingyenes fesztivál lesz az első, amely szervezett keretek között teremt lehetőséget egykori hallgatótársak, oktatók, dolgozók találkozására, illetve a Debreceni Egyetem jelenének és jövőjének a megismerésére is.

Ahogy a yoUDay az új és jelenlegi hallgatók, úgy lehet az Alumni Fesztivál az öregdiákok legnagyobb közös bulija

Hagyományteremtő szándékkal indul az Alumni Fesztivál

Szilvássy Zoltán rektor kiemelte, nagy jelentőséggel bír egy ilyen szerveződés egy felsőoktatási intézmény számára, hiszen egy vállalkozó, művész, kutató, sportoló sikere egykori egyetemét is kiemeli. Példaként hozta Bárány Lászlót, a MasterGood alapítóját, aki a világ egyik piacvezető baromfihús-feldolgozó vállalkozását építette fel családjával.

De a cívisváros egyetemén végzett többek között Balczó Péter (operaénekes), Herdon István (Xanga cégcsoport), Risztov Éva (olimpiai bajnok úszó) vagy éppen a Liu fivérek, akik tegnap vették át okleveleiket.

Bács Zoltán kancellár felidézte, ő még hallgatóként más rendszerben tanult, öt éven keresztül ugyanazzal a közösséggel jártak az órákra. – Ma már ez másképp működik, ezért is fontos, hogy az intézmény aktívabban szervezze az egykori hallgatóinak, tanárainak, dolgozóinak közösségét. Ezt mi lassan másfél évtizede építjük tudatosan – hangsúlyozta. Hozzátette, a szeptember 28-i rendezvényt hagyományteremtő szándékkal indítják.

Az Alumni Fesztivál programjait Szilvássy Zoltán (balra), Bács Zoltán és Rőfi Mónika ismertették

Retró buli, stand up comedy és meccsnézés is szerepel a programok között

A tervezett programokat Rőfi Mónika, az Alumni Központ vezetője ismertette. Az Alumni Fesztivál ingyenes, azonban regisztrációhoz kötött. Ennek felülete szerdától lesz elérhető a regisztracio.unideb.hu oldalon. A felületre való belépéshez alumni azonosító számmal rendelkező személyek tudnak csak belépni. Ilyen számmal azok az alumni tagok rendelkeznek, akik beregisztráltak a DE Alumni Közösség tagjai közé.

Kérjük, hogy aki teheti, csatoljon magáról egy végzéskori fotót is. Természetesen a családtagokat is várjuk az Alumni Fesztiválra

– mondta a központvezető. Mint részletezte, a délelőtt folyamán az egyetem karai készülnek különböző tájékoztatókkal, épület- és laborbejárásokkal, képzések ismertetésével. A campusok közötti közlekedést az egyetem ingyenes buszokkal biztosítja. A fesztivál központi helyszíne a főépület előtt lesz, de a főépületben is alakítanak ki beszélgetősarkot. A szervezők mindezek mellett arcfestéssel, ugrálóvárral és kézműveskedéssel fogadják a legkisebbeket, lesz retró buli és komolyzeni koncert is, illetve stand up comedy előadás Beliczai Balázs fellépésével. A program része továbbá a DVSC-MTK meccs is.