Apáti Ferenc rátért a magyar körte helyzetére is. Azzal kapcsolatban fontosnak tartotta megjegyezni, hogy az utóbbi években hazánkban a körte termőterülete és termésmennyisége is folyamatosan csökkent, és ez évben is terméscsökkenés tapasztalható.

A körte termőterülete az elmúlt években jelentősen csökkent, speciális éghajlatigénye miatt gyenge a termésbiztonsága, hatalmas az ingadozás az évek között. A termésmennyiség 15-30 ezer tonna közt mozog, melynek 20-40 százalékát a feldolgozóipar vásárolja fel (főleg a vilmos körtét), a piacra jutó körte mennyisége rendkívül hektikus. Hazánk körtéből régóta nettó importőr, a termés nem fedezi a fogyasztást: az export ingadozó, 100 és 850 tonna közötti, az import 6-8 ezer tonna

– tudatta a szakember. Hozzátette, hogy a hazai körte a magyarországi áruházláncokban a belga, a holland, az olasz és a lengyel körtével versenyez. A versenyhátrányunk – még a korszerű gazdaságok vonatkozásában is – a klimatikus tényezőkben rejlik, ami miatt a konkurensek dupla vagy tripla fajlagos termést tudnak produkálni.

Megtudtuk, a hazai körtefogyasztás csökkenő tendenciát mutat és a hazai feldolgozóiparnak sincs növekvő igénye a körtére, az exportlehetőségek pedig szűkösek. A vásárlói szokások átalakultak: míg tíz éve – az almához hasonlóan – nagyobb mennyiséget tároltak be a fogyasztók, most (a relatíve magas fogyasztói árak miatt) heti néhány darabot vásárolnak csak, sajnos szinte luxuscikké vált a körte.

– Az egyes termőtájakon hagyományos helyi körtefajtákat is termesztenek, amelyek az adott termőhelyhez alkalmazkodott, helyben kialakult fajták. Főleg házi kertben, szórványgyümölcsösökben találhatók. Az államilag elismert hazai fajták köztermesztésben is szerepelnek, de a környezeti igényük miatt csak egy-egy termőtájra jellemző a termesztésük.