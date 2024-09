Pali bácsi szívesen beszélt az életéről

Forrás: Kiss Annamarie

A mai napig főz, mos, takarít

– A mai napig mindig van itthon pálinkám, egy kupicát iszom ebéd előtt, attól bajunk nem lehet. Tejeskávét is iszom naponta legalább kétszer, az legalább élénkít. Mióta meghalt a feleségem, azóta magamra főzök, mindent el tudok készíteni legyen az: húsleves, lebbencsleves, pörköltek stb. Attól függetlenül, hogy már 100-nál is több vagyok, ellátom magam, és küzdök azért, ez a jövőben is így folytatódjon. Nem túlzok, ha azt mondom: főzök, mosok, takarítok – emelte ki a 101 éves Pali bácsi, aki úgy véli, a hosszú élet titka az, ha az embernek mindig vannak céljai, ugyanis azok nélkül mit sem ér az élet.