Janka és nagymamája, Furkóné Marika

Forrás: Molnár Péter

A debreceni Furkóné Marika az unokájával, Jankával vett rész a nyárzáró eseményen. – Szép nap volt, csak egy kicsit meleg. A túrán is részt vettünk, mi teljesítettük leghamarabb a távot, tapasztalt természetjáró vagyok – mondta a nagymama. Janka hozzátette, a vonaton még kellemes hűvös volt, ahol neki a fapad is kényelmesnek bizonyult.

A Zsuzsi vonat programjain ideálisak a kilátások

– Rengeteg képet tudtam csinálni a telómmal, a kilátóból nagyon messzire elláttunk. Ezért szeretem az Alföldet, mert a kilátás itt a legeslegjobb – véleményezte Janka. Arról is beszéltek, hogy kirándulás közben a kedvenc madaruk, a gyurgyalag hangját is hallották. – A túravezető is ismertette, hogy elkapja a darazsakat a gyurgyalag. Hasznos és gyönyörű állat, nálunk nagy favorit – mondták.

Varga Edit vezette a kirándulókat

Forrás: Molnár Péter

A kirándulást Varga Edit természetpedagógiai szakvezető vezette, ő szintén pozitívan értékelte a délelőttöt. – Igazi nyárzárónk volt, jó meleg idővel. Végigmentünk a Hármas-hegyen át, a Kívánság-hegyen kívántunk is. Megmásztuk a 151 méter magas kilátót, s betekintettünk onnan Debrecen felé: megnéztük a Nagytemplom tornyait, bár azok csak halványan látszottak, a 24 emeletes ház tetejét jobban megfigyelhettük. Voltak ma velünk sokan Debrecenből, de Sárrétudvariból és Budapestről is – számolt be. Hozzátette, az erdő ebben az időben is kellemes árnyat adott, és a 3 kilométeres távot még a legkisebbek is végiglépték. Rámutatott, ez volt a nappali nyárzáró program, este még egy bagolyelengedéssel és csillagtúrával fűszerezett kisvasutazásra is várják az érdeklődőket.