Egy tavaly októberi kormányrendelet szerint idén január elsejétől kötelező az üzleteknek visszaváltani a – tejtermékek kivételével – 0,1-3 liter űrtartalmú italok műanyagból, fémből vagy üvegből készült csomagolását. Az új visszaváltási rendszer indulásakor, 2024 első hetében a Haon az utca emberét kérdezte Debrecenben, mit szólnak a változáshoz. Többen örömüket fejezték ki a várható környezetvédelmi hatások miatt, de olyannal is találkoztunk, aki aggályosnak találta, hogy a palackokat és dobozokat ezentúl sértetlen állapotban kell majd eljuttatni a gyűjtőhelyekre. Januárban már több debreceni áruházban is álltak a REpont automaták, azonban a polcokra még nem kerültek ki azok a termékek, amelyeknek az ára már tartalmazta az 50 forintos betétdíjat.

Az új visszaváltási rendszerben a termékeken ezt a logót kell feltüntetni

Forrás: illusztráció/MW-archív

Nyáron robbant be az új visszaváltási rendszer

A gyártók és a forgalmazók július 1-ig kaptak határidőt, hogy az üzletekben kizárólag Vegyél vissza! feliratú logóval ellátott termékek legyenek elérhetőek, ezért július elején is felmérte a Haon, hogyan működik a visszaváltási rendszer. Akkor a kereskedők arról számoltak be a lapunknak, hogy sok a félreértés, a vásárlók nincsenek vele tisztában, hogy melyik italok csomagolását válthatják vissza. A vásárlók leginkább arra panaszkodtak, hogy gyakran fordult elő velük, hogy egy máshol vásárolt palackot azért nem vett be az automata, mert a visszaváltás helyén az adott termék még nem szerepelt a kihelyezett REpont adatbázisában.

Egyesek szerint katasztrófa, másoknak sima ügy

Augusztusban az olvasóinkat is megkérdeztük a Facebook-oldalunkon, mi a véleményük a Mohu visszaváltási rendszeréről. „Az elmélet jó, a gyakorlat pár hát után katasztrófába fulladt” – ez a hozzászólás sokak észrevételeit fedte le. Rendszerhiba, szűk kapacitás, hozzá nem értő eladók: ezek voltak leginkább a kommentelőink problémáinak a forrása. Sokan azt is megjegyezték, mivel a palackokat sértetlen állapotban kell leadni, szinte bőrönddel járnak az üzletekbe: így nemcsak a szállítás, hanem az otthoni tárolás is nehézkes. Azonban sok olyan hozzászólót is láttuk, akik teljesen elégedettek voltak a REpont automatákkal, és úgy találták, minden egyértelműen, könnyen működik. „Sima ügy” – vélekedtek többen is az új visszaváltási rendszerről.