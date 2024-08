Kerékpáros városnézést szervezett a Future of Debrecen a vármegyeszékhelyen egy nappal a virágkarnevál előtt. A programot a zöld mozgalom Facebook-oldala szerint Erdei Nóra idegenvezető és Váradi Zoltán, a Természettár vezetője és a Zöld Munkacsoport tagja vezette. A túrán számos érdekességet tudhattak meg a résztvevők a Debreceni Virágkarnevál történetéről is. A közös tekerés végén a csapat a virágkocsik készítésének helyszínére is ellátogatott.

Forrás: Facebook / Future of Debrecen