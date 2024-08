Életveszélyes hobbit űz egy debreceni fiatalember, aki egészen elképesztő időjárási jelenségek megörökítésére vállalkozott. Hallottak már a viharvadászatról? Most lehet, hogy éppen a szemed dörzsölöd közben azt gondolva, hogy a sötét fellegek elől inkább menekülni kell, mintsem üldözni azokat, de vannak emberek, akiknek elég adrenalin folyik a vérükben ahhoz, hogy ilyen extrém küldetésre vállalkozzanak. Hady Lehel is rátermett viharvadász, noha Kelet-Magyarországon nem annyira szélsőséges (még) az időjárás, mint mondjuk Szombathelyen, ahol tornádó tombolt nemrég; félelmetesen szép villámshow, hatalmas jégeső és látványos szupercella Debrecen környékén is akad azonban, melyekre Lehel lecsapott már többször is – ezt ő maga mesélte el podcast adásunkban.

Hady Lehel, a debreceni viharvadász mesélt veszélyes hobbijáról

Forrás: Balogh Efraim

A drága eszközökön vagy a kreativitáson múlik, hogy valaki legalább olyan képeket tudjon készíteni, mint egy amatőr viharvadász?

Képzeljük el a képet, hogy dörög az ég, a messze távolban már villámlik is, a viharvadász pedig autóba ül, és az AC/DC Thunderstuck zenéjére „vonul be” egy szupercella közepébe… Na, hát Lehel körülbelül már ezen a szinten tarthat, de nem így kezdte, s talán nem is gondolnátok, hogyan vágott neki első kalandjának.

Amikor még voltak kötetlenebb estéim akkori otthonomban, Géberényben, olvasgattam viharral foglalkozó fórumokat, aztán arra gondoltam, milyen jó lenne nemcsak olvasni, hanem képeket készíteni is. Volt egy egész korrekt telefonom erre a célra, ezért rákerestem az interneten, hogyan kell villámokat fotózni, és találtam egy leírást. Majd nem sokkal később megérkezett az első vihar, amire úgy gondoltam, hogy na, akkor kimegyek...

– emlékezett vissza Lehel a kezdetekre.