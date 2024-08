Több vármegyei településen is szervez véradást a Magyar Vöröskereszt Hajdú-Bihar Vármegyei Szervezete az augusztus 20-i hosszú hétvége környékén, amelyet szerdai közleményében véradási szempontból kritikus időszaknak nevezett a szervezet.

A hajdúnánási BMW-találkozón is lesz véradás a hosszú hétvégén

Forrás: illusztráció / Napló-archív

Kelet-Magyarország legnagyobb BMW-találkozóján is jelentkezhetnek vért adni az érdeklődők augusztus 17-én 11 és 16 óra között a Hajdúnánási Gyógyfürdőben, de a településen az ünnep után is lehet segíteni a vérkészletek feltöltésében: augusztus 23-án a Hajdú Szálláson várják a véradókat a Vöröskereszt helyi önkéntesei és munkatársai. A hónapban ezen felül még 8 véradóalkalomra invitálják a váradókat, mindenütt a települések jól megközelíthető központjában. Ahol tehetik, meglepetéssel fogadják őket. Hajdúszoboszlón ebben a hónapban is felajánlotta Póka György festőművész az egyik alkotását a hónap utolsó véradására. A jó szívvel adott alkotást a véradás végén sorsolják ki azok között, akik vért adtak aznap.

A közlemény szerint lendítettek a véradás ügyén mindazok, akik a mögöttünk álló hétvégén vért adtak a Hajdúsági Expó és Traktorhúzó Európa Kupán, Hajdúböszörményben: összesen 202-en jelentkeztek vért adni, akik akár 606 emberen is segíthettek.

A következő napok hajdú-bihari véradásainak helyszíneit és időpontjait az alábbi táblázatban nézhetik meg: