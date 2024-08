A Debrecentől mindössze 8 kilométerre található Vekeri-tó az év minden szakában várja a természetkedvelőket, túrázókat, vagy azokat, akik csupán egy kis kikapcsolódásra vágynak. Télen a végtelen mozdulatlanság érzése, és ha kellően hideg van, a dércsipkés vagy fehér lepel alatt szunnyadó táj vonzza a látogatókat, ősszel az ezer színben pompázó erdő nyújt látványos hátteret a tónak. Tavasszal friss, harsány zöldbe borul a környezete és langyos nap melengeti az erre járók arcát.

Zöld és csendes a Vekeri-tó Debrecen közelében

Fotó: Czinege Melinda

Most, nyáron is érdemes ellátogatni a tóhoz, ahol a nappali hőség csendjében és nyugalmában szinte elrejtőzik az élet, hogy aztán alkonyatkor földön, vízen és levegőben is kiteljesedjen. A rekordmelegek ellenére is bőven van víz a tóban, mely lakóinak hűs helyet nyújt, az ember pedig elmélázva pihentetheti tekintetét az eget tükröző vízfelületen.

A Debrecent övező tavak vízellátása, rendben tartása fontos része a város zöld programjának.